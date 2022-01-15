С приветом из Украины! Топ самых свежих выходов Мадонны, Майли Сайрус и прочих в одежде от украинских брендов

Стилисты звезд с удовольствием подбирают для своих подопечных луки от украинских кутюрье, а их имена за секунду становятся известны всем.

Украинские дизайнеры уверенно завоевывают мир, а заодно и расположение мировых слебритиз, которые рассмотрели мощный потенциал наших брендов и незамедлительно решили воспользоваться своими открытиями.

Lite сделал подборку самых свежих выходов знаменитостей, которые не устояли перед творениями наших дизайнеров.

Мадонна

Новый год вечно молодой Мадонны не обошелся без аксессуара от известного во всем мире украинского дизайнера головных уборов и аксессуаров Руслана Багинского.

На праздничной вечеринке Мэдж веселилась в балакалаве со стразами от Ruslan Baginskiy, стоимостью 19 520 грн.

Скриншот (фото: ruslanbaginskiy.ua)

Это далеко не первая коллаборация певицы и украинского кутюрье. Так, в 2018 году в канун 60-летнего юбилея поп-дива снялась для Vogue Italia в эксклюзивной шляпке от Ruslan Baginskiy. На головном уборе было вышито название ее сингла Beautiful Game.

В 2020 году Мадонна была замечена сразу в трех разных головных уборах от украинца - фуражке baker boy RB, украшенной кристаллами, шерстяной черной кепке с массивной цепью и шляпке из черной соломы.

Майли Сайрус

Новогодняя вечеринка возмутительнцы общественного порядка Майли Сайрус также не обошлась без украинского следа.

Певица и актриса "выгуляла" кепку baker boy cap, украшенную кристаллами из капсульной коллкции Руслана Багинского. Стоимость фуражки как у Майли - 31 450 грн.

Кстати, как и Мадонна, Майли давняя поклонница головнх уборов от Ruslan Baginskiy.

Скриншот (фото: ruslanbaginskiy.ua)

Мэй Маск

Мама изобретателя и миллиардера Илона Маска, бизнесвуман, модель и писательница Мэй Маск новогодние праздники провела в Швейцари.

На фоне заснеженных местных пейзажей женщина запечатлена в аутфите от украинских брендов – белоснежной балаклаве от бренда Bevza и удютном молочном стеганом пуховике IENKI IENKI.

Кстати, в ноябре прошлого года во время визита в Киева фэшн-модель носила вещи только украинских дизайнеров. В течение двухнедельного визита в Украину эй можно было увидеть в аутфитах от Vorozhbyt&Zemskova, The Coat и Nadya Dzyak.

Королева Рания

Приверженкой украинских брендов неожиданно оказалась королева Иордании Рания аль-Абдалла. Для своего первого светского выхода 2022, поездки в Аль-Солт, монаршая особа выбрала молочное шерстяное пальто-рубашку BEVZA стоимостью 780 евро.

Согласно информации на официальном сайте бреда, сейчас его можно приобрести со скидкой за 624 евро.

Скриншот (фото: bevza.com)

Кристин Дэвис

Выход сериала И просто так ознаменовался не только чередой скандалов вокруг исполнителя роли романтичного и успешного мистера Бига Криса Нота, но и появлением на экране одной из главных героинь в белье от украинского бренда.

Кристн Дэвис в роли Шарлотты в одном из эпизодов надела нежно-розовую вискозную пижаму от Daily Sleeper. Производитель тут же успел опубликовать фото сцены в Instagram. Купить такую же можно за 290 долларов в официальном Интернет-магазне бренда.

Скриншот (фото: the-sleeper.com)