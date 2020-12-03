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Просто и стильно: Белла Хадид восхитила стройной фигурой в ультрамодных джинсах

Новина українською → Четверг 03 декабря 2020 18:16
Просто и стильно: Белла Хадид восхитила стройной фигурой в ультрамодных джинсах Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадид умеет создать простые образы, от которых невозможно оторвать взгляд. Очередной из них появился на Instagram-странице 24-летней модели совсем недавно. Девушка выбрала за основу лука ультрамодные джинсы темно-синего цвета классического кроя, прошитые белыми строчками. Украшает их накладной карман, который отлично сочетается по цвету с красной тенниской.

Просто и стильно: Белла Хадид восхитила стройной фигурой в ультрамодных джинсахБелла обожает стильные образы (фото: instagram.com/bellahadid)

Как большая любительница украшений, Белла подобрала массу цепочек, колец и браслетов. Серьги она также выбрала самой актуальной модели - крупные золотистые кольца. Завершили образ узкие очки. Собранные в пучок волосы и нейтральный макияж отлично сочетались с кэжуал-нарядом знаменитости.

"Шопоголик", - подписала Белла селфи. А в ответ получила массу комплиментов от преданных фанатов. "Вау", "Ты такая роскошная", "Я зависима от нее", "Королева", "Легенда", "Вау", "Королева навсегда", "Ты такая классная, я влюблена в тебя", "Белла, ты богиня", - такими словами отметили пост младшей Хадид.

Напомним, ранее Белла демонстрировала соблазнительное тело в откровенном платье.

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