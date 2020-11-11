Просто и стильно: Наталья Водянова восхитила стройной фигурой в самом модном костюме зимы

Модель обожает примерять новые образы

Наталья Водянова обожает стильные брючные костюмы. Пожалуй, в последнее время именно они лидируют среди в гардеробе многодетной мамы и филантропа. Ранее модель уже демонстрировала не одно стильное сочетание. А в этот раз решила показать образ, который наверняка понравится тем, кто не любит усложнять.



Наталья в новом образе (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья подобрала костюм с черно-белым принтом: укороченный жакет и брюки клеш, которые дополнила простым белым гольфом. Черные ботинки на невысоком каблуке и сумочка на цепочке с аппликацией в виде веток отлично завершили аутфит. Волосы модели были уложены в простую укладку, а макияж она решила сделать минимальный, подчеркнув сияющую кожу. Тем не менее, выглядела 38-летняя модель как всегда притягательно и стильно.

В подписи она коснулась темы рождественских подарков, а также упомянула, от кого ее наряда. "Близость и единство в новой праздничной кампании @toryburch, снятой Tim Walker. А вы уже занялись новогодними подарками? Лично я уже да, аж с октября!", - написала Водянова.

Фанаты написали, что выглядит она просто роскошно, отметив ее безупречный образ и стройную фигуру. А также поблагодарили за праздничное настроение, которым поделилась супермодель. Многие рассказали, что уже тоже начали подготовку к праздникам, скупая подарки и заранее готовя наряды.

Напомним, ранее мы писали, что Наталья Водянова показала стильный образ total black.