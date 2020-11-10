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В прозрачном белье и шляпке: полуголая Белла Хадид восхитила совершенным телом

Новина українською → Вторник 10 ноября 2020 17:42
В прозрачном белье и шляпке: полуголая Белла Хадид восхитила совершенным телом Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Модель украсила новую обложку

Белла Хадид, которая была признана в прошлом году самой красивой девушкой в мире, уже блистала на глянцевых обложках журнала Vogue всех стран. Но останавливаться она не собирается! В этот раз 24-летняя красавица предстала в съемке для Vogue Japan. Фотосессия получилась как всегда стильной и соблазнительной.

В прозрачном белье и шляпке: полуголая Белла Хадид восхитила совершенным теломВ прозрачном белье и шляпке: полуголая Белла Хадид восхитила совершенным теломНовая съемка Беллы (фото: instagram.com/bellahadid; instagram.com/georgisandev)

Белла на обложке предстала в бледно-розовом платье с открытыми плечами и пышной юбкой. Образ дополнили высокая шляпка и кожаное колье в виде ворота. Макияж с длинными выразительными стрелками и чувственными губами стал отличным завершением к необычному луку. Также Белла показала фото, где позирует в прозрачном нижнем белье. Этот кадр получился провокационным и дерзким. Здесь Белла вновь продемонстрировала свое совершенное тело и умение себя подать.

"Мы снимали это еще в феврале. Забавный факт, мы сняли 3 отдельных обложки журналов и инсайдерские статьи в тот же день во время Недели моды, еще до пандемии. Vogue Japan, Vogue Korea и специального выпуска Chanel @chaos. Я, помню, как была невероятно благодарна, но определенно всего несколько раз вздремнула", - поделилась младшая Хадид воспоминаниями в своем блоге.
Сеть отреагировала на фото бурно и как всегда не осталась равнодушной к фигуре модели. "Ты невероятная", "Это что-то", "Вау", "Это тело", "Спасибо за эту красоту!", - пишут фанаты.

Напомним, ранее Белла продемонстрировала стильный осенний образ для самых смелых.

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