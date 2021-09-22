Пушистый свитер и массивные сапоги: Тина Кунаки показала, как носить мини-юбку в холода

Тина Кунаки продемонстрировала в своем блоге новый лук от Valentino - с этим брендом юная жена Венсана Касселя сотрудничает уже давно.

Он получился стильным и дерзким, потому что модель даже в холода умудряется носить пикантное мини .

Тина Кунаки надела белый объемный свитер с горлом и широкими рукавами, украшенный узорами и перьями, а также черную мини-юбку, напоминающую теннисную. К образу девушке подобрали массивные сапоги на широкой платформе с широкими голенищами, которые только подчеркнули хрупкость Кунаки. В руках она держала белую сумочку от этого бренда на цепочке.

Волосы Тине убрали в пучок, а макияж сделали незаметным. Она позирует посреди улицы, демонстрируя, что в холодное время года такой наряд будет смотреться отлично. Стильный и необычный аутфит собрал много похвал от подписчиков девушки. Вдохновляемся!

Тина Кунаки в новом образе (фото: instagram.com/tinakunakey)