В пышной юбке и тренче: Анджелина Джоли вышла в свет в стильном наряде

Звезда прогулялась с дочкой

Анджелина Джоли не относится к категории звезд, которые часто радуют своими выходами в свет и новостями. В последнее время о звезде напоминали только судебные разборки с бывшим мужем, а также ее реакция на новые отношения актера. Теперь же у фанатов появилась возможность вновь обсудить внешний вид самой Джоли, которая отправилась на прогудку с дочерью Вивьен и впервые за долгое время попала в объективы папарацци.

Анджелина Джоли и Вивьен (фото: скриншот instagram.com/angeltresjolieog)

Для выхода звезда выбрала новый необычный наряд, который составили пышная черная юбка, а также классический тренч бежевого оттенка. В дополнение к плащу Анджелина обула шлепанцы – весьма неожиданный выбор, по мнению многих пользователей сети. Также Джоли взяла с собой черную сумку и не забыла про защитную маску. Волосы она выпрямила, зачесав назад – такая прическу часто можно увидеть у исполнительницы роли Малефисенты. Девочка была одета, как всегда, в наряд унисекс. Ее аутфит составили широкие шорты с принтом, свободного кроя футболка, белые кеды и защитная маска.

Вместе с Джоли они отправились в кофейню, прихватив с собой напитки, чтобы прогуляться. Мама и дочь что-то обсуждали, обнимались и выглядели, словно подруги. А вот фанаты Анджелины успели обсудить не только стильный образ мамы, но и слегка неудачный – дочки. Они считают, что Вивьен пора подобрать себе что-то более стильное, чем подростковые бесформенные наряды.

Напомним, по слухам, девочка также мечтает сменить пол.