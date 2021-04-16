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Яркий принт и дутая сумка: Белла Хадид демонстрирует трендовый образ на каждый день

Новина українською → США, Пятница 16 апреля 2021 17:28
Яркий принт и дутая сумка: Белла Хадид демонстрирует трендовый образ на каждый день Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадид показала новый стильный образ, который пришелся по душе ее фанатам. Модель выбрала вещи необычные и яркие.

Фото Беллла запостила в своем блоге сети Instagram.

Белла Хадид обычно одна из первых демонстрирует модные новинки, которые позже начинают носить по всему миру. Поэтому поклонники любят смотреть, что приготовили для будущего сезона дизайнеры. В этот раз Белле тоже есть чем удивить.

Яркий принт и дутая сумка: Белла Хадид демонстрирует трендовый образ на каждый деньБелла Хадид в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель позирует в сером топе с горловиной, а также брюках, которые отличают две особенности: яркий принт и низкая посадка. В последнее время большинство модниц показывали преимущественно высокую. Также лук не обошелся без серебристых кроссовок, которые отлично подходили к топу, и без ультрамодной сумки. Белла выбрала вариант от Marc Jacobs, который заслуживает особого внимания. Она подобрала дутую светло-серую сумку с двумя ручками: удобный и комфортный вариант на каждый день.

"Ох, Белла, я люблю и обожаю тебя", "Боже, эти брюки", "Восхитительна", "Ты просто королева", "Невероятная", "Супер", - пишут ей фанаты.

Ранее Белла восхитила сеть вечерними соблазнительными образами.

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