Яркое платье и шпильки: 46-летняя Ева Лонгория в роскошном образе блеснула точеной фигурой

Ева Лонгория, которая часто выбирает черный, в этот раз отдала предпочтение жизнерадостному синему. Платье из синего атласа было сшито наподобие костюма. Юбка с разрезом по ноге и рубашка, завязанная узлом на талии, сделали ее образ легким и очаровательным. Дополнили наряд утонченные босоножки на шпильках, золотистые часы, крупная моносерьга-кольцо, а еще - красная сумочка.

Ева Лонгория в новом образе (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса и модель сделала модную сейчас мокрую укладку, а также макияж с выразительными smoky-eyes и бледно-розовыми губами. Она позирует на фоне зелени и пальм: по всей видимости, снимок был сделан во время отдыха. Звезда вдохновила фанатов легким романтичным луком, напомним, что лето уже совсем скоро.

"Трудно чувствовать себя подавленной в этом платье", - написала она, обыгрывая два значения слова "blue": голубой и печальный.

"Очень красиво", "Фигура супер", "Ева, ты лучшая", "Что за красота!", "Идеал", "Восхитительный аутфит", "Потрясающая", "Такой красивый цвет!!!", - услышала она в ответ от вдохновленных фанатов.