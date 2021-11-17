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Роскошная простота: Королева Летиция учит составлять лаконичный образ на вечер

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Среда 17 ноября 2021 20:26
Роскошная простота: Королева Летиция учит составлять лаконичный образ на вечер Королева Летиция (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

Испанская королева Летиция - признанная икона стиля, которая умеет одеваться уместно в любой ситуации. Фишка почти всех их - лаконичность, а также умелое использование драгоценных деталей.

Новый аутфит знаменитости стал отличным тому доказательством. Она составила его на основе классического черного платья, умело разбавив роскошными аксессуарами. Вдохновляемся накануне сезона вечеринок!

На днях Летиция побывала на торжественном балу в честь визита президента Италии Серджио Маттарелы. Для торжественного события она выбрала длинное черное платье на широких бретельках достаточно просто кроя. И разбавила лук роскошными украшениями: голову Летиции украшала инкрустированная бриллиантами и жемчугом диадема, а шею и руки - крупное ожерелье и браслет с драгоценными камнями. Поскольку королева была в защитной маске, ее макияж был сделан с акцентом на глаза. Король Филипп VI был одет во фрак.

Образ в сети окрестили одним из самых удачных за последнее время. Что ж, сложно не соласиться!

Роскошная простота: Королева Летиция учит составлять лаконичный образ на вечерКоролева Летиция с мужем на балу (фото: Getty Images)

Ранее королева Летиция показала, как носить яркие вещи.

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