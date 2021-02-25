ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Роузи Хантингтон-Уайтли показала, какой костюм-тройку стоит приобрести этой весной

Новина українською → США, Четверг 25 февраля 2021 17:23
Роузи Хантингтон-Уайтли показала, какой костюм-тройку стоит приобрести этой весной Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Роузи Хантингтон-Уайтли давно не радовала фанатов своими стильными образами. И вот - очередной из них. 33-летняя модель и икона стиля показала, как носить костюм-тройку, который этой весной на пике популярности.

В своем блоге Instagram она запостила целую галерею фото в данном образе, просто покорив своих поклонников.

Роузи Хантингтон-Уайтли надела серые спортивные брюки, зауженные книзу, топ с горловиной, который оголил живот, а сверху накинула широкую кофту на пуговицах. Все вещи из коллекции BAZILIKA сшиты из серого трикотажного материала, который будет очень комфортным в носке.

Роузи Хантингтон-Уайтли показала, какой костюм-тройку стоит приобрести этой веснойРоузи Хантингтон-Уайтли показала, какой костюм-тройку стоит приобрести этой веснойРоузи Хантингтон-Уайтли показала, какой костюм-тройку стоит приобрести этой веснойРоузи Хантингтон-Уайтли показала, какой костюм-тройку стоит приобрести этой веснойРоузи Хантингтон-Уайтли показала, какой костюм-тройку стоит приобрести этой веснойРоузи Хантингтон-Уайтли показала, какой костюм-тройку стоит приобрести этой веснойРоузи в новом костюме (фото: instagram.com/rosiehw)

Образ Роузи дополнила лаконичными украшениями. Макияж сделала с яркими губами, тщательно прокрашенными бровями, а также стрелками и песочными тенями на веках. Последний штрих - убранные в пучок на затылке волосы. Получилось необычайно стильно! Берем на заметку весной.

Ранее мы узнали, как Роузи ухаживает за своими роскошными волосами.

А также мы писали о том, что модель впервые показала лицо единственного сына.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода мода модель Роузи Хантингтон-Уайтли
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Разгадана тайна розового снега в Киеве: чем оказалось вещество на самом деле
Разгадана тайна розового снега в Киеве: чем оказалось вещество на самом деле