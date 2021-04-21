ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рваные джинсы и белая рубашка: Дженнифер Лопес показала стильный образ на лето

Новина українською → Доминиканская Республика, Среда 21 апреля 2021 19:32
Рваные джинсы и белая рубашка: Дженнифер Лопес показала стильный образ на лето Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Дженнифер Лопес сейчас в Доминикане, где проходят съемки ее нового фильма. Поэтому наряды 51-летней звезды в ее блоге стали уже по-настоящему летними.

Вдохновляемся новым стильным образом, который этим летом нужен каждой моднице.

Дженнифер Лопес обожает белый цвет, которого многие избегают из-за его непрактичности и способности придавать фигуре лишние объемы. Но певице с ее точеным силуэтом это не грозит. Новый лук она составила на основе светлых вещей, умело соединив их и дополнив аксессуарами. Срочно повторить!

Рваные джинсы и белая рубашка: Дженнифер Лопес показала стильный образ на летоРваные джинсы и белая рубашка: Дженнифер Лопес показала стильный образ на летоРваные джинсы и белая рубашка: Дженнифер Лопес показала стильный образ на летоДженнифер Лопес покорила сеть красотой и стилем (фото: instagram.com/jlo)

Лопес выбрала белые джинсы с высокой посадкой, необработанным краем и прорезями на коленях. А дополнила их летней классической белой рубашкой свободного кроя, которую завязала узлом на талии. Такой наряд отлично подчеркнул золотистый загар, который успела приобрести кожа вечно молодой звезды.

Дженнифер сделала макияж с коричневыми smoky и бежевой помадой, а волосы уложила ультрамоднымт пляжными волнами. Романтичная нотка - белоснежный цветок, который знаменитость вплела в локоны - отлично связал между собой все детали лука.

Дженнифер позирует с милой именной чашечкой кофе, украшенной буквой J, и выглядит невероятно счастливой. Что ж, похоже, недавнее расставание с Алексом Родригесом певица переживает нормально.

Напомним, Дженнифер и Алекс делали все возможное, чтобы спасти отношения, но ничего не вышло. Хотя, по слухам, Родригес все еще надеется вернуть расположение бывшей возлюбленной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода Дженнифер Лопес
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Елизавета II сделала заявление впервые после смерти Филиппа: "период глубокой печали"
Елизавета II сделала заявление впервые после смерти Филиппа: "период глубокой печали"