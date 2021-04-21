Рваные джинсы и белая рубашка: Дженнифер Лопес показала стильный образ на лето

Дженнифер Лопес сейчас в Доминикане, где проходят съемки ее нового фильма. Поэтому наряды 51-летней звезды в ее блоге стали уже по-настоящему летними.

Дженнифер Лопес обожает белый цвет, которого многие избегают из-за его непрактичности и способности придавать фигуре лишние объемы. Но певице с ее точеным силуэтом это не грозит. Новый лук она составила на основе светлых вещей, умело соединив их и дополнив аксессуарами. Срочно повторить!

Дженнифер Лопес покорила сеть красотой и стилем (фото: instagram.com/jlo)

Лопес выбрала белые джинсы с высокой посадкой, необработанным краем и прорезями на коленях. А дополнила их летней классической белой рубашкой свободного кроя, которую завязала узлом на талии. Такой наряд отлично подчеркнул золотистый загар, который успела приобрести кожа вечно молодой звезды.

Дженнифер сделала макияж с коричневыми smoky и бежевой помадой, а волосы уложила ультрамоднымт пляжными волнами. Романтичная нотка - белоснежный цветок, который знаменитость вплела в локоны - отлично связал между собой все детали лука.

Дженнифер позирует с милой именной чашечкой кофе, украшенной буквой J, и выглядит невероятно счастливой. Что ж, похоже, недавнее расставание с Алексом Родригесом певица переживает нормально.