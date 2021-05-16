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Самый модный аксессуар сезона: стилист рассказала, как носить бейсболку

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Воскресенье 16 мая 2021 12:08
Самый модный аксессуар сезона: стилист рассказала, как носить бейсболку Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Сейчас это самый модный аксессуар, который вернулся на модный Олимп. Забудьте о том, что бейсболка пришла из спортивного стиля, она давно уже стала предметом повседневного гардероба.

О том, как и с чем лучше носить бейсболку, рассказала стилист Вика Барва на своей странице в Instagram.

Сегодня ее стилизуют не только со спортивными костюмами или джинсами, но и с:

  • классическими костюмами
  • свободными жакетами
  • пальто
  • платьями
  • юбками


Бейсболка — небольшая деталь, но с ней любой комплект становится ярче, образы получаются неожиданными и стильными.

Самый модный аксессуар сезона: стилист рассказала, как носить бейсболкуСамый модный аксессуар сезона: стилист рассказала, как носить бейсболку

Если вы раньше не носили бейсболки, пришло время попробовать. Примерьте классические черные, белые или яркие цвета. Если боитесь переборщить со спортом в образе, то отдайте предпочтение бейсболкам без логотипов и эмблем.

Самый модный аксессуар сезона: стилист рассказала, как носить бейсболку

Если вы обладательница длинных волос, не прячьте их, а распустите, так вы собъете градус спорта и добавите больше женственности в образ с кепкой.

Самый модный аксессуар сезона: стилист рассказала, как носить бейсболкуСамый модный аксессуар сезона: стилист рассказала, как носить бейсболку

Не бойтесь экспериментов и неожиданных идей!

И самый главный плюс бейсболки - под ее козырьком можно спрятаться от солнца или чужих взглядов (особенно, если выбежали без макияжа или укладки). Очки побольше, воротник повыше, ну вы поняли.

Самый модный аксессуар сезона: стилист рассказала, как носить бейсболкуИллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Напомним, стлист поделилась правилами, которые помогут вам выглядеть сексуально, а не вульгарно.

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