Самый модный аксессуар сезона: стилист рассказала, как носить бейсболку

Сейчас это самый модный аксессуар, который вернулся на модный Олимп. Забудьте о том, что бейсболка пришла из спортивного стиля, она давно уже стала предметом повседневного гардероба.

О том, как и с чем лучше носить бейсболку, рассказала стилист Вика Барва на своей странице в Instagram .

Сегодня ее стилизуют не только со спортивными костюмами или джинсами, но и с:

классическими костюмами

свободными жакетами

пальто

платьями

юбками



Бейсболка — небольшая деталь, но с ней любой комплект становится ярче, образы получаются неожиданными и стильными.





Если вы раньше не носили бейсболки, пришло время попробовать. Примерьте классические черные, белые или яркие цвета. Если боитесь переборщить со спортом в образе, то отдайте предпочтение бейсболкам без логотипов и эмблем.





Если вы обладательница длинных волос, не прячьте их, а распустите, так вы собъете градус спорта и добавите больше женственности в образ с кепкой.





Не бойтесь экспериментов и неожиданных идей!



И самый главный плюс бейсболки - под ее козырьком можно спрятаться от солнца или чужих взглядов (особенно, если выбежали без макияжа или укладки). Очки побольше, воротник повыше, ну вы поняли.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)