Самый модный аксессуар сезона: стилист рассказала, как носить бейсболку
Сейчас это самый модный аксессуар, который вернулся на модный Олимп. Забудьте о том, что бейсболка пришла из спортивного стиля, она давно уже стала предметом повседневного гардероба.
О том, как и с чем лучше носить бейсболку, рассказала стилист Вика Барва на своей странице в Instagram.
Сегодня ее стилизуют не только со спортивными костюмами или джинсами, но и с:
- классическими костюмами
- свободными жакетами
- пальто
- платьями
- юбками
Бейсболка — небольшая деталь, но с ней любой комплект становится ярче, образы получаются неожиданными и стильными.
Если вы раньше не носили бейсболки, пришло время попробовать. Примерьте классические черные, белые или яркие цвета. Если боитесь переборщить со спортом в образе, то отдайте предпочтение бейсболкам без логотипов и эмблем.
Если вы обладательница длинных волос, не прячьте их, а распустите, так вы собъете градус спорта и добавите больше женственности в образ с кепкой.
Не бойтесь экспериментов и неожиданных идей!
И самый главный плюс бейсболки - под ее козырьком можно спрятаться от солнца или чужих взглядов (особенно, если выбежали без макияжа или укладки). Очки побольше, воротник повыше, ну вы поняли.
Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)
Напомним, стлист поделилась правилами, которые помогут вам выглядеть сексуально, а не вульгарно.