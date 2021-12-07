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Смелое решение: стилист научила без проблем носить светлую обувь зимой

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 12:41
Смелое решение: стилист научила без проблем носить светлую обувь зимой Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Интересный факт — для нас стало нормой носить светлые кеды и кроссовки, но почему-то приобрести себе белоснежную пару сапог, ботинок и ботильонов мы не решаемся, хотя это такая же обувь. Стоит напомнить себе, что все границы только в нашей голове и мы сами их выстраиваем. Поэтому, давайте их разрушать этой зимой!

С таким предложением выступила в Instagram стилист Вика Воронцова и научила правильно выбирать светлую зимнюю обувь и ухаживать за ней.

Три главных принципа выбора светлой обуви:

Первый — это когда обувь становится главным акцентом в комплекте. Для таких образов отлично подойдет одежда в темных, приглушенных оттенках. Она не должна перетягивать внимание на себя.

Смелое решение: стилист научила без проблем носить светлую обувь зимой

Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Второй — это когда обувь является продолжением комплекта. Здесь весь образ строится на монохроме, то есть все ваши изделия должны быть выполнены в одном цвете. В нашем случае в белом или молочном.

Смелое решение: стилист научила без проблем носить светлую обувь зимой

Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Третий — это когда обувь перекликается по цвету с каким-то изделием или аксессуаром в комплекте. В этом случае светлый оттенок может присутствовать в принте, аксессуаре или каком-то изделии.

Смелое решение: стилист научила без проблем носить светлую обувь зимой
⠀Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Как ухаживать за светлой обувью? На самом деле все очень просто. Используйте водоотталкивающие спреи и воск. Протирайте обувь влажной тряпкой после каждого выхода на улицу.

Не забывайте про обувные химчистки, в них вам помогут воссоздать первоначальный цвет и убрать дефекты.

Напомним, что ранее дизайнер Андре Тан назвал топ-5 признаков того, что вещь устарела и с ней стоит попрощаться.

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