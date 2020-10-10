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Как составить многослойные образы осенью: модные примеры от стилиста

Новина українською → Суббота 10 октября 2020 16:41
Как составить многослойные образы осенью: модные примеры от стилиста Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Эксперт предложила базовые формулы для стильных многослойных луков

Осень прекрасна тем, что именно в это время можно создавать многослойные образы, которые всегда выглядят интереснее и наиболее стильно. Сочетая верх, низ и верхнюю одежду, можно придумать элегантный или кэжуал лук на любой случай жизни.

Стилист-блогер Анастасия на своей странице в Instagram предложила несколько базовых формул для этого приёма и показала эффектные примеры.

  • Водолазка + кардиган + брюки/джинсы/прямая юбка/юбка плиссе/бермуды
  • Водолазка + рубашка + брюки/джинсы/прямая юбка/юбка плиссе
  • Футболка/водолазка + рубашка + пиджак + брюки/джинсы/бермуды

Как составить многослойные образы осенью: модные примеры от стилиста

  • Футболка + рубашка + тренч/пальто
  • Футболка + трикотажный поло + пиджак
  • Рубашка + корсет/кроп-топ + брюки бананы
  • Водолазка + платье в бельевом стиле + пиджак
  • Рубашка/блуза с бантом/водолазка/лонгслив + платье-трапеция мини + тренч

Как составить многослойные образы осенью: модные примеры от стилиста

  • Водолазка + платье в бельевом стиле + корсет/кроп-топ

Как составить многослойные образы осенью: модные примеры от стилиста

  • Водолазка/футболка + джинсы/брюки зауженные к низу + платье-рубашка в расстегнутом виде + пальто

Как составить многослойные образы осенью: модные примеры от стилиста

  • Водолазка/лонгслив + куртка-рубашка + прямые джинсы/бермуды
  • Водолазка/рубашка/лонгслив + пиджак + завязанный сверху свитер или джемпер

Как составить многослойные образы осенью: модные примеры от стилиста

  • Водолазка + костюмный жилет + пиджак + брюки/бермуды

Как составить многослойные образы осенью: модные примеры от стилиста

  • Рубашка + вязаный жилет + брюки/джинсы/юбка в бельевом стиле + тренч/пальто

Как составить многослойные образы осенью: модные примеры от стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/anastasiaeki.stylist)

  • И для смелых: Зауженные джинсы/брюки + платье + тренч/пальто

Напомним, что ранее стилист Анастасия рассказала, как правильно выбрать ремень к образу.

К слову, стилист Крина Каприэлова перечислила трендовые украшения сезона осень-зима 2020-2021, на которые стоит обратить внимание.

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