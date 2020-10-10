Как составить многослойные образы осенью: модные примеры от стилиста

Эксперт предложила базовые формулы для стильных многослойных луков

Осень прекрасна тем, что именно в это время можно создавать многослойные образы, которые всегда выглядят интереснее и наиболее стильно. Сочетая верх, низ и верхнюю одежду, можно придумать элегантный или кэжуал лук на любой случай жизни.

Стилист-блогер Анастасия на своей странице в Instagram предложила несколько базовых формул для этого приёма и показала эффектные примеры.

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Водолазка + кардиган + брюки/джинсы/прямая юбка/юбка плиссе/бермуды

Водолазка + рубашка + брюки/джинсы/прямая юбка/юбка плиссе

Футболка/водолазка + рубашка + пиджак + брюки/джинсы/бермуды

Футболка + рубашка + тренч/пальто

Футболка + трикотажный поло + пиджак

Рубашка + корсет/кроп-топ + брюки бананы

Водолазка + платье в бельевом стиле + пиджак

Рубашка/блуза с бантом/водолазка/лонгслив + платье-трапеция мини + тренч

Водолазка + платье в бельевом стиле + корсет/кроп-топ

Водолазка/футболка + джинсы/брюки зауженные к низу + платье-рубашка в расстегнутом виде + пальто

Водолазка/лонгслив + куртка-рубашка + прямые джинсы/бермуды

Водолазка/рубашка/лонгслив + пиджак + завязанный сверху свитер или джемпер

Водолазка + костюмный жилет + пиджак + брюки/бермуды

Рубашка + вязаный жилет + брюки/джинсы/юбка в бельевом стиле + тренч/пальто

Иллюстративное фото (instagram.com/anastasiaeki.stylist)

И для смелых: Зауженные джинсы/брюки + платье + тренч/пальто

Напомним, что ранее стилист Анастасия рассказала, как правильно выбрать ремень к образу.

К слову, стилист Крина Каприэлова перечислила трендовые украшения сезона осень-зима 2020-2021, на которые стоит обратить внимание.