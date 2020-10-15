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Совершенна: 51-летняя Дженнифер Лопес восхитила роскошным телом в шелковом костюме

Новина українською → Четверг 15 октября 2020 22:31
Совершенна: 51-летняя Дженнифер Лопес восхитила роскошным телом в шелковом костюме Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Певица отправилась на свидание в женихом

Дженнифер Лопес не устает впечатлять своих многочисленных фанатов, появляясь в провокационных и соблазнительных нарядах. В этот раз 51-летнюю певицу и актрису папарацци поймали во время свидания с ее женихом и будущим мужем – Алексом Родригесом. Звезда надела на романтическую прогулку необычный наряд в голубых тонах.

Ансамбль составили шелковая блуза с поясом на талии и брюки свободного кроя со стрелками. Тонкая переливающаяся ткань отлично подчеркнула выдающиеся формы популярной артистки, сделав ее невероятно соблазнительной. К аутфиту Лопес подобрала маленькую сумочку от Valentino, а также не проигнорировала и защитную маску. Безупречная укладка и яркий макияж – последний штрих к совершенному луку на выход. Спутник певицы выбрал классический костюм серого цвета, а защитную маску надел черную, как и у своей возлюбленной.

Совершенна: 51-летняя Дженнифер Лопес восхитила роскошным телом в шелковом костюмеСовершенна: 51-летняя Дженнифер Лопес восхитила роскошным телом в шелковом костюмеДженнифер Лопес и Алекс Родригес на свидании (фото: скриншот instagram.com/sladkie_zvezdi)

Фото уже облетели сеть, заставив фанатов в который раз восхититься. Они недоумевают, как может Дженнифер выглядеть в 51 столь молодо. А также, как ей удается даже на обычной прогулке оставаться стильной и соблазнительной.

Напомним, ранее Лопес вышла на улицы Лос-Анджелеса в спортивном костюме с трендовым принтом и просто восхитила поклонников своей безупречной формой.

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