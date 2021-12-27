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Срочно повторить: лучшие образы от героинь продолжения "Секса в большом городе"

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Понедельник 27 декабря 2021 17:16
Срочно повторить: лучшие образы от героинь продолжения "Секса в большом городе" Сара Джессика Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)
Автор: Ольга Турчаникова

Продолжение культового сериала "Секс и город" уже наделало много шума. И хотя самым обсуждаемым персонажем с выходом первой серии стал Мистер Биг и секс-скандалы вокруг него, все же поклонники со временем сосредоточились на героинях.

В новом сезоне главные Кэрри и ее подруги все такие же стильные и эффектные. А значит, самое время получить порцию фешн-вдохновения.

За гардероб знаменитых нью-йоркских подруг отвечали художники по костюмам Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго, которые постарались сделать упор на узнаваемый стиль Кэрри, Миранды и Шарлотты. Они продумывали образы и для первой части "Секса", так что им не составило труда сделать нечто привычное, но с изюминкой и шармом.

Пожалуй, в новом сезоне стало еще больше вещей от знаменитых дизайнеров. Теперь не только Кэрри щеголяет в туфлях от Manolo Blahnik и аксессуарах от Chanel. Ее подруги наперебой демонстрируют сумки от Fendi, роскошные наряды от Oscar de la Renta, Dior и Dries Van Noten. Предлагаем топ самых стильных образов от героинь "И просто так…".

Срочно повторить: лучшие образы от героинь продолжения &quot;Секса в большом городе&quot;Срочно повторить: лучшие образы от героинь продолжения &quot;Секса в большом городе&quot;Срочно повторить: лучшие образы от героинь продолжения &quot;Секса в большом городе&quot;Срочно повторить: лучшие образы от героинь продолжения &quot;Секса в большом городе&quot;Срочно повторить: лучшие образы от героинь продолжения &quot;Секса в большом городе&quot;Срочно повторить: лучшие образы от героинь продолжения &quot;Секса в большом городе&quot;Срочно повторить: лучшие образы от героинь продолжения &quot;Секса в большом городе&quot;Срочно повторить: лучшие образы от героинь продолжения &quot;Секса в большом городе&quot;Срочно повторить: лучшие образы от героинь продолжения &quot;Секса в большом городе&quot;Срочно повторить: лучшие образы от героинь продолжения &quot;Секса в большом городе&quot;Срочно повторить: лучшие образы от героинь продолжения &quot;Секса в большом городе&quot;Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон на съемках (фото: instagram.com/sarahjessicaparker; instagram.com/iamkristindavis; nstagram.com/cynthiaenixon; instagram.com/nicoleariparker)

Также читайте, каким 5 модным приемам научила нас Кэрри Брэдшоу.

А еще - кого из звезд чрезмерная пластика сделала другими людьми.

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