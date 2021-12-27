Срочно повторить: лучшие образы от героинь продолжения "Секса в большом городе"

Продолжение культового сериала "Секс и город" уже наделало много шума. И хотя самым обсуждаемым персонажем с выходом первой серии стал Мистер Биг и секс-скандалы вокруг него, все же поклонники со временем сосредоточились на героинях.
В новом сезоне главные Кэрри и ее подруги все такие же стильные и эффектные. А значит, самое время получить порцию фешн-вдохновения.
За гардероб знаменитых нью-йоркских подруг отвечали художники по костюмам Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго, которые постарались сделать упор на узнаваемый стиль Кэрри, Миранды и Шарлотты. Они продумывали образы и для первой части "Секса", так что им не составило труда сделать нечто привычное, но с изюминкой и шармом.
Пожалуй, в новом сезоне стало еще больше вещей от знаменитых дизайнеров. Теперь не только Кэрри щеголяет в туфлях от Manolo Blahnik и аксессуарах от Chanel. Ее подруги наперебой демонстрируют сумки от Fendi, роскошные наряды от Oscar de la Renta, Dior и Dries Van Noten. Предлагаем топ самых стильных образов от героинь "И просто так…".
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А еще - кого из звезд чрезмерная пластика сделала другими людьми.