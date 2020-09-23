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Стильная осень: супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала 8 трендовых образов сезона

Новина українською → Среда 23 сентября 2020 11:34
Стильная осень: супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала 8 трендовых образов сезона Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Ольга Турчаникова

Звезда вернула любимую рубрику фанатов

Роузи Хантингтон-Уайтли – известная британская модель, которая полюбилась поклонникам не только за свою ангельскую внешность. Девушка обладает особым чувством прекрасного, добавляя изысканную нотку во все, что ее окружает. Убедиться в этом легко на странице известной модели в Instagram, которая собрала уже более 11 миллионов подписчиков.

Сфера интересов 33-летней возлюбленной Джеймса Стетхэма постоянно расширяется. Модель занимается производством косметики, обожает создавать необычные интерьеры, учит фолловеров вникать в детали. Отдельной любовью Хантингтон-Уайтли является мода. Девушка лучше любого стилиста составляет трендовые образы, показывая, с чем лучше сочетать ту или иную вещь, какими аксессуарами ее дополнить, когда и куда надеть.

Раньше в блоге звезды регулярно появлялись подборки образов. А в последнее время молодая мама была сосредоточена на личной жизни, лишь иногда балуя фанатов новыми аутфитами. И вот несколько часов назад супермодель предложила сразу 8 трендовых образов, продуманных до мелочей. Вдохновляемся!

Стильная осень: супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала 8 трендовых образов сезонаСтильная осень: супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала 8 трендовых образов сезонаСтильная осень: супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала 8 трендовых образов сезонаСтильная осень: супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала 8 трендовых образов сезонаСтильная осень: супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала 8 трендовых образов сезонаСтильная осень: супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала 8 трендовых образов сезонаСтильная осень: супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала 8 трендовых образов сезонаСтильная осень: супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала 8 трендовых образов сезонаРоузи показала новые образы (фото: instagram.com/rosiehw)

Напомним, ранее мы писали, что модель продемонстрирвала универсальный кэжуал-образ для теплых осенних дней.

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Новости Украины Мода модель Роузи Хантингтон-Уайтли
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