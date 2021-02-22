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Стильно и комфортно: Белла Хадид показала, как сочетать спортивные вещи

Новина українською → США, Понедельник 22 февраля 2021 18:26
Стильно и комфортно: Белла Хадид показала, как сочетать спортивные вещи Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадид обожает активный образ жизни, а потому и наряды ей нужны соответствующие. Несколько часов назад одна их самых успешных моделей в мире продемонстрировала, как одеваться на зимнюю прогулку в компании друзей.

Белла запостила массу фото и видео, где с друзьями наслаждается зимними забавами: компания катается на санках и лыжах.

Для столь экстремального времяпрепровождения Белла выбрала себе образ в спортивном стиле. Модель надела темно-синие джинсы с белой строчкой свободного кроя, а также худи с белыми рукавами и принтом в виде футболки. Завершили наряд удобные ботинки и теплые перчатки. Волосы модель собрала в гладкую укладку и сделал легкий макияж в натуральных тонах. 24-летняя модель выглядит счастливой и беззаботной. Она показала пару видео, где съезжает в горки в компании любимой мамы Иоланды Хадид, а также друзей.

Стильно и комфортно: Белла Хадид показала, как сочетать спортивные вещиБелла в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid)

"Экстремальные санки", - написала красавица под снимком. Фанаты в ответ засыпали ее словами любви, называя "ангелом" и "невероятной красавицей". Также многие признались, что сначала перепутали девушку с ее старшей сестрой Джиджи Хадид.

Ранее мы писали, что Белла Хадид блеснула идеальной фигурой в микрошортах.

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