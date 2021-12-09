ru ua
Чт, 09 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стильно и символично: Кейт Миддлтон показала яркий образ, который точно останется в истории

Новина українською →
Четверг 09 декабря 2021 10:15
Стильно и символично: Кейт Миддлтон показала яркий образ, который точно останется в истории Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

8 декабря в Вестминстерском Аббатстве состоялся благотворительный рождественский концерт Together at Christmas, инициатором которого выступила Кейт Миддлтон. Торжественное событие, которое будет транслироваться на британском телевидении накануне праздника, герцогиня посетила вместе с мужем - принцем Уильямом.

Для концерта Кейт подобрала стильный и символичный образ, которому пророчат стать историческим.

39-летняя икона стиля надела алое платье-пальто Catherine Walker с бантом на груди, которое дополнила лодочками Gianvito Rossi ему в тон. В руках герцогиня держала черный клатч Miu Miu, а в качестве украшений выбрала серьги с бриллиантами и сапфирами из коллекции Елизаветы II, которые получила от принца Уильяма еще 10 лет назад. Завершали безупречный наряд укладка с небрежно рассыпанными по плечам завитыми локонами и макияж с освежающим эффектом.

Стильно и символично: Кейт Миддлтон показала яркий образ, который точно останется в историиКейт Миддлтон устроила праздничный концерт (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Образ Кейт Миддлтон эксперты называют не только торжественным и как всегда стильным, но и очень символичным. Он продуман до мелочей, а каждая вещь говорит о важности семейных ценностей. В таком же пальто, но черного цвета, герцогиня была одета на похоронах принца Филиппа. Таким образом, жена принца Уильяма воздала дань уважения памяти почившему герцогу Эдинбургскому. И буквально выступила инициатором сплочения королевской семьи накануне рождественских праздников.

Стильно и символично: Кейт Миддлтон показала яркий образ, который точно останется в историиСтильно и символично: Кейт Миддлтон показала яркий образ, который точно останется в историиСтильно и символично: Кейт Миддлтон показала яркий образ, который точно останется в историиСтильно и символично: Кейт Миддлтон показала яркий образ, который точно останется в историиИ выбрала стильный и символичный образ (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Также смотрите новые фото Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, которые заставят поверить в любовь кого угодно.

Читайте LITE в Google News
Кейт Миддлтон Принц Уильям Елизавета II Шоу-бизнес Модные тренды
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Без снега, но с лютым морозом: синоптик дала прогноз на Новый год
Без снега, но с лютым морозом: синоптик дала прогноз на Новый год