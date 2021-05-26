Стильно и соблазнительно: Эмили Ратаковски показала, как носить брючный костюм этим летом

Эмили Ратаковски обожает соблазнительные наряды , которые надевает даже на прогулки. В этот раз в центре внимания модели и бизнесвумен оказался брючный костюм, который она обыграла по-своему. Вдохновляемся!

Эмили заснята посреди улицы, одетая в стильный костюм от Havre Studio: брюки со стрелками и высокой посадкой, а также пиджак на пару размеров больше. Дополнили его черный топ, который оголил железный пресс красавицы, а также ярко-красная бейсболка.

Аксессуары также сыграли свою роль: очки в узкой оправе, а также стильное колье в виде крупной цепочки и золотистые серьги придали образу гламурную нотку. Все вместе составило гармоничный аутфит, который оценили все модные порталы. Берем на заметку!

Эмили Ратаковски в модном образе (фото: instagram.com/derekkettela)

Пост Ратаковски мгновенно засыпали словами восторга: "Это любовь!", "Откуда костюм?", "Это просто невероятно!", "Так ценно видеть вас в нашем винтажном костюме", - не удержались также и создатели наряда.