ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стильно и соблазнительно: Эмили Ратаковски показала, как носить брючный костюм этим летом

Новина українською →
США, Среда 26 мая 2021 20:19
Стильно и соблазнительно: Эмили Ратаковски показала, как носить брючный костюм этим летом Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/derekkettela)
Автор: Lite

Эмили Ратаковски обожает соблазнительные наряды, которые надевает даже на прогулки. В этот раз в центре внимания модели и бизнесвумен оказался брючный костюм, который она обыграла по-своему. Вдохновляемся!

Новый пост она опубликовала несколько часов назад.

Эмили заснята посреди улицы, одетая в стильный костюм от Havre Studio: брюки со стрелками и высокой посадкой, а также пиджак на пару размеров больше. Дополнили его черный топ, который оголил железный пресс красавицы, а также ярко-красная бейсболка.

Аксессуары также сыграли свою роль: очки в узкой оправе, а также стильное колье в виде крупной цепочки и золотистые серьги придали образу гламурную нотку. Все вместе составило гармоничный аутфит, который оценили все модные порталы. Берем на заметку!

Стильно и соблазнительно: Эмили Ратаковски показала, как носить брючный костюм этим летом

Стильно и соблазнительно: Эмили Ратаковски показала, как носить брючный костюм этим летомСтильно и соблазнительно: Эмили Ратаковски показала, как носить брючный костюм этим летомСтильно и соблазнительно: Эмили Ратаковски показала, как носить брючный костюм этим летомЭмили Ратаковски в модном образе (фото: instagram.com/derekkettela)

Пост Ратаковски мгновенно засыпали словами восторга: "Это любовь!", "Откуда костюм?", "Это просто невероятно!", "Так ценно видеть вас в нашем винтажном костюме", - не удержались также и создатели наряда.

Ранее Эмили демонстрировала платье, которое стоит приобрести этим летом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода Эмили Ратаковски мода модель стиль
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Названа максимальная стоимость проезда в метро Киева
Названа максимальная стоимость проезда в метро Киева