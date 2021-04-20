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Стильно или старомодно? Эксперт рассказала, как создать прилегающий образ

Новина українською → Вторник 20 апреля 2021 13:34
Стильно или старомодно? Эксперт рассказала, как создать прилегающий образ Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Многие не любят оверсайз, многие не признают широкие джинсы или объемные пуховики и отдают предпочтение прилегающей одежде. Однако здесь нужно быть внимательным, чтобы образ не получился старомодным. Стилист Анастасия Михайлова рассказала, как носить прилегающие образы актуально.

На своей странице в Instagram модный эксперт поделилась важными правилами.

1 правило: закрываем паховую зону, если хочется надеть скинни или кожаные леггинсы, то паховую зону стоит закрыть с помощью дополнительного слоя. Это может быть жакет, кардиган или просто сочетание удлинённой рубашки и укороченного жилета.

Стильно или старомодно? Эксперт рассказала, как создать прилегающий образ

2 правило: если хочется надеть сапоги и заправить в них брюки/ джинсы, то, чтобы образ не выглядел старомодно, стоит выбрать более удлиненный верх, но самое главное — это собрать многослойный образ, который будет выглядеть интересно.

Топ с высоким горлом+ рубашка, рубашка + жилет, водолазка+ рубашка, жилет + жакет. В таком образе важна верная комбинация, иначе образ будет выглядеть устаревшим.

Стильно или старомодно? Эксперт рассказала, как создать прилегающий образ

3 правило: если хочется надеть мини-юбку и каблук, то всегда закрываем верхнюю зону, а это значит, что никаких блузок с коротким рукавом, никаких прилегающих, открытых верхов. Идеальным решением будет сочетание закрытой водолазки и жакета или более объемный и закрытый свитер,а вниз можно надеть и каблук и мини-юбку.

Стильно или старомодно? Эксперт рассказала, как создать прилегающий образ

4 правило: привычный образ в виде прилегающей футболки и скинни всем по душе, но он совсем потерял актуальность. На что заменить? На кроп-топ и расстёгнутую рубашку, так мы не потеряем прилегающий образ, а лишь осовременим его.

Стильно или старомодно? Эксперт рассказала, как создать прилегающий образ

5 правило: длину тоже надо выбрать правильно: укороченное худи оверсайз и прилегающие брюки открывают паховую зону, а вот многослойный вариант с футболкой и худи уже выглядит очень современно.

Стильно или старомодно? Эксперт рассказала, как создать прилегающий образИллюстративное фото (instagram.com/mihi_style)

Напомним, ранее стилист рассказала, как правильно подобрать аксессуары.

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