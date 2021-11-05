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Стильный must have: стилист составила чек-лист трендовой зимней обуви 2021-2022

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Пятница 05 ноября 2021 08:38
Стильный must have: стилист составила чек-лист трендовой зимней обуви 2021-2022 Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Через месяц наступит календарная зима, а значит, пора подумать об удобной и актуальной обуви, время которой уже не за горами. Чтобы обзавестись в новом сезоне исключительно модной парой, стоит прислушаться к советам экспертов.

Стилист Алина Некипелая составила в Instagram гид по трендам зимнего сезона 2021-2022.

Внимательно изучайте модели и тренируйте свою насмотренность, чтобы не купить устаревшую модель и потом не понимать, с чем ее носить. Или еще хуже, ее носить, и не понимать, почему же вы не довольны своим образом.

Стильный must have: стилист составила чек-лист трендовой зимней обуви 2021-2022
Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Многие женщины избегают покупки яркой и цветной обуви. Это происходит потому, что нет понимания, с чем ее носить.

Как же комбинировать цветную обувь с другими оттенками в луке:

  • Обувь может быть ярким акцентом в образе. Выбираете яркую обувь, а весь остальной образ создаете в более спокойных тонах.
  • Подбираете обувь в тон к брюкам, джинсам, юбкам, платьям. Таким образом у вас будет цельный комплект.
  • Тotal look. Весь образ в одном ярком цвете.
  • Сочетаем цвет яркой обуви по правилам цветовых сочетаний (смотрите круги Иттена).

Помните, что у обуви есть свой стиль. На это мало кто обращает внимание, но это очень важно. Ориентируйтесь на свое основное стилевое направление в гардеробе. Применяйте правила и не бойтесь яркой обуви.

А вот трендовые модели обуви осенне-зимнего сезона 2021-2022:

Стильный must have: стилист составила чек-лист трендовой зимней обуви 2021-2022

Стильный must have: стилист составила чек-лист трендовой зимней обуви 2021-2022

Стильный must have: стилист составила чек-лист трендовой зимней обуви 2021-2022

Стильный must have: стилист составила чек-лист трендовой зимней обуви 2021-2022

Стильный must have: стилист составила чек-лист трендовой зимней обуви 2021-2022

Стильный must have: стилист составила чек-лист трендовой зимней обуви 2021-2022

Стильный must have: стилист составила чек-лист трендовой зимней обуви 2021-2022

Стильный must have: стилист составила чек-лист трендовой зимней обуви 2021-2022

Стильный must have: стилист составила чек-лист трендовой зимней обуви 2021-2022

Стильный must have: стилист составила чек-лист трендовой зимней обуви 2021-2022

Стильный must have: стилист составила чек-лист трендовой зимней обуви 2021-2022

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Напомним, что ранее стилист Катя Полякова научила одеваться стильно и тепло одновременно.

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