ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Тепло и стильно: Кайли Дженнер демонстрирует трендовый образ сезона

Новина українською → Среда 02 декабря 2020 17:27
Тепло и стильно: Кайли Дженнер демонстрирует трендовый образ сезона Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Ольга Турчаникова

Модель показала очередной лук

Кайли Дженнер показала новый образ, который станет настоящим источником вдохновения для всех подписчиц инстадивы этой зимой. Наряд 23-летней бизнесвумен составили черные кожаные брюки, черная облегающая кофточка с глубоким вырезом, а также меховая накидка с бахромой. Из обуви она выбрала ботинки самой актуальной формы: узкие, на массивной подошве. А сумочку взяла объемную, с золотистой окантовкой. Девушка не забыла про свои любимые украшения, надев тонкую цепочку с подвеской, а также золотые кольца. Выглядела она стильно, при этом наряд явно был комфортным в дороге (Кайли сделала фото в салоне самолета). Берем на заметку!

Тепло и стильно: Кайли Дженнер демонстрирует трендовый образ сезонаТепло и стильно: Кайли Дженнер демонстрирует трендовый образ сезонаТепло и стильно: Кайли Дженнер демонстрирует трендовый образ сезонаКайли Дженнер учит носить трендовые вещи (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, Кайли как законодательница модных новинок маникюра, в этот раз отдала предпочтение классике. Молодая мама выбрала ярко-красный маникюр, который стал яркой деталью лука. Даже в дорогу она не забыла сделать свой фирменный макияж с контурингом, пухлыми губами и четкими бровями и накладными ресницами.

Напомним, Кайли Дженнер, как и все остальные сестры знаменитого семейства Кардашьян-Дженнер, обожает кожаные вещи. Не так давно она показала стильный наряд, который полностью состоял из кожаных вещей. Получилось соблазнительно и необычно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода Кайли Дженнер мода
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Карантин выходного дня отменили, Новый год под вопросом. Что планирует Кабмин
Игорь Литвиненкоредактор ленты новостей Карантин выходного дня отменили, Новый год под вопросом. Что планирует Кабмин