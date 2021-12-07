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Топ-7 ошибок, которые убивают любой образ

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 08:34
Топ-7 ошибок, которые убивают любой образ Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Дорого - это не про бренды. Это про трансляцию уверенности, самодостаточности, здоровой элегантности и размеренности. Хорошо или плохо, но до сих пор встречают по одежке.

И этим можно можно пользоваться в своих интересах. Безупречный образ состоит из деталей, на которые некоторые люди не обращают внимания. Однако даже одна из этих маленьких деталей может испортить все впечатление от даже самого дорогого комплекта.

Стилист-имиджмейкер Оксана Денисова рассказала в Instagram, какие ошибки испортят любой образ.

Именно детали и еще раз детали делают образ дорогим и стильным.

Какие ошибки портят образ:

1. Чрезмерный загар

Топ-7 ошибок, которые убивают любой образ

2. Слишком объемный силуэт, неподходящая посадка

3. Кричащий маникюр

Топ-7 ошибок, которые убивают любой образ

4. Кожа лица и макияж

Топ-7 ошибок, которые убивают любой образ

5. Волосы без объема

Топ-7 ошибок, которые убивают любой образ

6. Аксессуары

Топ-7 ошибок, которые убивают любой образ

7. Поведение

Топ-7 ошибок, которые убивают любой образИллюстративное фото (instagram.com/effection_lady)

Ранее стилист назвала топ-5 бьюти-трендов 2022 года - в новом сезоне будет в моде натуральность.

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