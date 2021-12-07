Топ-7 ошибок, которые убивают любой образ
Дорого - это не про бренды. Это про трансляцию уверенности, самодостаточности, здоровой элегантности и размеренности. Хорошо или плохо, но до сих пор встречают по одежке.
И этим можно можно пользоваться в своих интересах. Безупречный образ состоит из деталей, на которые некоторые люди не обращают внимания. Однако даже одна из этих маленьких деталей может испортить все впечатление от даже самого дорогого комплекта.
Стилист-имиджмейкер Оксана Денисова рассказала в Instagram, какие ошибки испортят любой образ.
Именно детали и еще раз детали делают образ дорогим и стильным.
Какие ошибки портят образ:
1. Чрезмерный загар
2. Слишком объемный силуэт, неподходящая посадка
3. Кричащий маникюр
4. Кожа лица и макияж
5. Волосы без объема
6. Аксессуары
7. Поведение
Иллюстративное фото (instagram.com/effection_lady)
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