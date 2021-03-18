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Total denim в моде: Айрис Лоу показала, как стильно сочетать несколько джинсовых вещей

Новина українською → Великобритания, Четверг 18 марта 2021 22:27
Total denim в моде: Айрис Лоу показала, как стильно сочетать несколько джинсовых вещей Айрис Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: Lite

Айрис Лоу продемонстрировала своим поклонникам новый весенний образ, который составила из нескольких джинсовых вещей. Получилось необычно и стильно, вдохновляемся!

Фото юная дочь популярного голливудского актера Джуда Лоу поделилась в своем блоге.

"Составила весь свой наряд вокруг этой сумки, потому что она ", - написала Айрис, акцентируя внимание на крошечной сумочке от Dior. Лицом этого дома модель стала совсем недавно и, по всей видимости, не может нарадоваться этому факту.

На прогулку Айрис надела синие джинсы в духе 90-х, белый укороченный топ, а также короткий жакет на пуговицах из денима другого оттенка. Дополнили аутфит уже упомянутая выше сумка и джинсовая панама с длинными завязками.

Total denim в моде: Айрис Лоу показала, как стильно сочетать несколько джинсовых вещей

Новый образ Айрис Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)

Айрис также сделала свой любимый макияж со стрелками, нарисованными подводкой, светлыми бровями и слегка тронутыми помадой губами. Своим роскошными внешним видом старшая из дочерей Джуда Лоу просто покорила фанатов.

"Красота", "Твои наряды превосходны", "Икона", "Это любовь", - пишут фолловеры. Часть комментариев коснулась и бьюти-преображений девушки: "Ты обесцветила свои брови?", "Обесцвеченные брови - это что-то", - восхищаются поклонники.

Не так давно Айрис поделилась стильной съемкой в нижнем белье.

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