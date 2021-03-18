Total denim в моде: Айрис Лоу показала, как стильно сочетать несколько джинсовых вещей

Айрис Лоу продемонстрировала своим поклонникам новый весенний образ, который составила из нескольких джинсовых вещей. Получилось необычно и стильно, вдохновляемся!

"Составила весь свой наряд вокруг этой сумки, потому что она ", - написала Айрис, акцентируя внимание на крошечной сумочке от Dior. Лицом этого дома модель стала совсем недавно и, по всей видимости, не может нарадоваться этому факту.

На прогулку Айрис надела синие джинсы в духе 90-х, белый укороченный топ, а также короткий жакет на пуговицах из денима другого оттенка. Дополнили аутфит уже упомянутая выше сумка и джинсовая панама с длинными завязками.

Новый образ Айрис Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)

Айрис также сделала свой любимый макияж со стрелками, нарисованными подводкой, светлыми бровями и слегка тронутыми помадой губами. Своим роскошными внешним видом старшая из дочерей Джуда Лоу просто покорила фанатов.

"Красота", "Твои наряды превосходны", "Икона", "Это любовь", - пишут фолловеры. Часть комментариев коснулась и бьюти-преображений девушки: "Ты обесцветила свои брови?", "Обесцвеченные брови - это что-то", - восхищаются поклонники.