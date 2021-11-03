ru ua
Ср, 03 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Трендовый маникюр: стилист показала топ-5 цветов для ногтей на осень

Новина українською →
Среда 03 ноября 2021 19:09
Трендовый маникюр: стилист показала топ-5 цветов для ногтей на осень Блестки уже потихоньку "пробираются" в тренды маникюра (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Маникюр на осень 2021 вместил в себя палитру сдержанных ньюдовых оттенков, а также в нем уже проскальзывают нотки Нового года: дизайн-конфетти, золото и блестки в декоре.

Стилист Файила Кадырова в своем Instagram собрала топ-5 цветов для актуального маникюра, на любой вкус!

Топ-5 вариантов маникюра на осень 2021

  • Черное покрытие + серебристый декор

Черный - это классика, но в осеннем сезоне стилисты предлагают разбавить его серебром: это может быть френч, декор или просто блестки.

Трендовый маникюр: стилист показала топ-5 цветов для ногтей на осень

  • Осення палитра

Зачем выбирать один из ньюдовых оттенков, если можно получить все и сразу? На каждый ноготок - по нежному, приглушенному и приятному глазу, осеннему цвету. Вуаля!

Трендовый маникюр: стилист показала топ-5 цветов для ногтей на осень

  • Рождественский декор

Маникюр в стиле Нового года как-то незаметно просочился в тренды осени. Что ж, зато один взгляд на руки напомнит о волшебстве и поднимет настроение!

Трендовый маникюр: стилист показала топ-5 цветов для ногтей на осень

  • "Хендпоук" на ногтях

Рисунки на ногтевой пластине в духе тату хендпоук - как дань модному тренду. Вашей фантазии с мастером маникюра есть где разгуляться!

Трендовый маникюр: стилист показала топ-5 цветов для ногтей на осень

  • Цвет Лягушонка Кермита

Этот цвет не покидает стильных подборок уже не первый сезон, но этой осенью в него, кажется, все нарядились с ног до головы! Так что ногти - не исключение, комбинируйте с черным и другими цветами.

Трендовый маникюр: стилист показала топ-5 цветов для ногтей на осень

Какой цвет ногтей выбрать на осень (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист показала шесть простых способов выглядеть нетривиально в пуховике.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Снег в ноябре и декабрьское тепло: синоптик дал прогноз погоды до Нового года
Снег в ноябре и декабрьское тепло: синоптик дал прогноз погоды до Нового года