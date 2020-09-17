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Украшает и не полнит: стилист назвала топ-5 правил ношения вещей оверсайз

Новина українською → Четверг 17 сентября 2020 16:38
Украшает и не полнит: стилист назвала топ-5 правил ношения вещей оверсайз Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Стилист рассказала, как правильно обыграть оверсайз в своем образе

Модный нынче оверсайз может как сделать образ не только удобным и стильным, так и визуально прибавить пару-тройку не просо кило, а размеров и испортить даже идеальную фигуру. Поэтому стоит ознакомиться с основными правилами носки вещей-оверсайз и воспользоваться подсказами стилиста Карины Каприэловой, которыми она поделилась в Instagram.

Многие разглагольствуют на тему оверсайза. Мол, нет равных этому оверсайзу. Одела одежду на два размера больше, и ты худышечка. Хорошо, что примеры на просторах Сети демонстрирую реальную картину. Смотришь ты этих худышек в 42 размере и видишь, что даже им не всегда удается выглядеть такими уж худышками. А что тогда говорить про 48 размер и больше?

На что же важно обращать внимание, если вы хотите носить оверсайз так, чтобы он работал на вас, а не делал из вас необъятную девушку?

Украшает и не полнит: стилист назвала топ-5 правил ношения вещей оверсайз

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Первое наблюдение. Выбирайте ткани которые хорошо драпируются.

Украшает и не полнит: стилист назвала топ-5 правил ношения вещей оверсайз

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Второе наблюдение.Жакеты оверсайз надевайте с поясом или выбирайте изделия без подклада.

Украшает и не полнит: стилист назвала топ-5 правил ношения вещей оверсайз

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Третье наблюдение. Уравновешивайте объемы. Если у вас нестандартная фигура, надевая оверсайз , вторую вещь подбирайте прямого силуэта.

Украшает и не полнит: стилист назвала топ-5 правил ношения вещей оверсайз
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Четвертое наблюдение. Оголяйте руки, шею, щиколотки (тонкие). Это вас сделает легче.

Украшает и не полнит: стилист назвала топ-5 правил ношения вещей оверсайз
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Пятое наблюдение. Если вы выбрали тотальный оверсайз сверху до низу, то не нужно надевать грубую обувь или сапоги с широким голенищем.

Напомним, что ранее стилист Ксения Господинова назвала топ-6 последних осенних трендов, которые можно надеть уже сейчас.

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