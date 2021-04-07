Велосипедки и шпильки: Эшли Грэм отправилась на прогулку в соблазнительном кэжуал-образе

Эшли Грэм в который раз доказала, что она может позволить себе любой наряд, не комплексуя. В этот раз молодая мама подобрала вещи в кэжуал-стиле, которые отлично подчеркнули ее формы .

Эшли Грэм запостила снимки себе в блоге, куда часто выкладывает не только семейные фото, но и вдохновляющие аутфиты.

Лук звезды вышел стильным и комфортным. Составили его уже ставшие классикой вещи. Черные велосипедки, которые сейчас вновь заполонили гардеробы всех модниц планеты, а также объемный свитшот. Чтобы разбавить спортивный аутфит, модель обула босоножки на шпильках, а также прихватила классическую стеганую сумочку с ручками в виде крупных цепочек. Волосы Эшли распустила, слегка растрепав, а макияж сделала нежным и практически не заметным. Получилось невероятно стильно!

Эшли Грэм в новом образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

Фанаты принялись хвалить новый выход знаменитости, а также ее умение выгодно подчеркнуть свою фигуру. "Так великолепна", "Мне нужны эти босоножки", "Ты вдохновляешь меня носить каблуки с велосипедками", "Дива", "Да - всему образу, но эти туфли!", "Прекрасная королева!", "Горячо, горячо, горячо", - пишут ей восхищенные фолловеры.