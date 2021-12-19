На все времена: топ-9 вещей вне моды, которые всегда будут актуальны

Практически все изделия вне времени. А вот крой конкретной вещи в определенный промежуток времени может быть устаревшим.

Стилист Вика Воронцова на странице в Instagram рассказала, какие вещи никогда не выйдут из моды.

Она предложила рассмотреть вне временные варианты для каждой группы изделий:

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1. Шелковая блузка может быть выполнена в любом оттенке. Возможно наличие декора в виде: лент, бантов, расширенного рукава и т.д.



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Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

2. Жакет может быть: однобортный, двубортный, на запах. Выбирайте жакеты удлиненные и свободные, они будут универсальны во все времена.



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Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

3. Джинсовая куртка может быть выполнена в любом оттенке. Самое главное oversize и удлиненного кроя. Джинсовая куртка придает образу расслабленности, она не должна сидеть на вас впритык.



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Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

4. Платье-комбинация может быть выполнена в любом оттенке. Выбирайте длину миди, она будет беспроигрышной в любое время. Крой платья по косой делает фигуру женственной.



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Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

5. Свитер с воротником стойкой должен быть выполнен из трикотажа средней или плотной вязки. Оттенок выбирайте исходя от цветовой палитры вашего гардероба. Удлиненный вариант свитера станет лучшей инвестицией.



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Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

6. Плиссированная юбка актуальна всегда. Юбка может быть как однотонной, так и с принтом. При выборе ориентируйтесь на свой гардероб.



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Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

7. Худи - изделие на все времена и сезоны. Образы с худи всегда расслабленные и немного озорные. Выбор длины может быть любой от укороченной до супер удлиненной. Обязательно oversize, но с учетом того что поверх можно надеть джинсовую куртку, тренчкот или пальто. Расцветка от однотонной до яркого принта.



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Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

8. Платье-жакет не может похвастаться такой же популярность, как платье-комбинация. А зря! Подходит практически любому типу фигуры. Длина от мини до миди. Оттенок выбирайте исходя от цветовой палитры вашего гардероба.



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Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

9. Тренчкот - идеальная инвестиция в верхнюю одежду. Прослужит не один сезон. Выбирайте длиной за колено или миди. Отдавайте предпочтение тренчкотам свободного кроя. Популярные оттенки: хаки, бежевый, молочный, коричневый.

Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)