Как выглядеть сексуально, а не вульгарно: топ-8 правил от стилиста

Сексуальность в наше время — это не броские и кричащие образы, безумно глубокие вырезы до пупка в комбинации с мини-юбкой, напоминающей больше пояс, а сдержанная элегантность, которая заставляет мужской мозг фантазировать. Что же дает тот самый эффект сексуальности?

Стилист Катрин Дойл поделилась в своем Instagram важными правилами, которые позволят вам выглядеть сексуально, а не вульгарно.

Как выглядеть сексуально без вульгарности:

1. Нет оверсайз — это антоним к сексуальности, так замуж не выйдешь и детей не сделаешь. Да, оверсайз комфортный, но он не вызывает фантазию!



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2. Выглядеть секси — не значит ходить голой. Прозрачные вещи хороши для домашнего вечера вдвоем с определенной ноткой огня, а если мы говорим о комплектах вне дома — это выглядит дешево и вульгарно. Забудьте о прозрачной блузке, через которую видно не только белье, но и каждую родинку.



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3. Линии изгибов — линия ключиц, силуэт груди, талия, изгиб бедер, зона запястья и щиколоток — это все будоражит мужской взгляд, поэтому выбираем одежду, подчеркивающую изгибы, где есть пространство разгуляться мужскому взгляду. Важно — подчеркивайте не все сразу!

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4. Разрез — замените микро юбки-пояс на юбки длины миди с разрезом. Это всегда выглядит элегантно, а ножка, которая виднеется через линии разреза, добавляет сексуальности и градус комплекту.



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5. Обувь на каблуке — грубые ботинки засели в нашем гардеробе навечно, но помним о силе утонченной шпильки: ножка на каблуке выглядит изящнее, шаг замедляется и мы автоматически плывем как кошка. Выбирай удобную колодку под твою ножку, иначе рискуешь из грациозной кошки превратиться в переваливающегося гуся.

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6. Кожаные вещи — сексуальность этих вещей уже заложена в фактуре ткани. Комбинируй их с простыми базовыми вещами. И не стоит добавлять в комплекты кружево, сеточку, корсеты, стразы.

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7. Баланс — если у вас в комплекте один очень ярко выраженный сексуальный элемент, например мини джинсовая юбка, тогда остальные вещи должны ее балансировать, иначе комплект рискует стать вульгарным.



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8. Открытая спина — вы можете надеть самые обычные джинсы и блузу с открытой спиной — и ваш комплект повысит градус до предела.

Иллюстративное фото (instagram.com/katrin_doyle)