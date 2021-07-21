Юная дочь Джуда Лоу похвасталась роскошной фигурой в соблазнительном комбинезоне
Айрис Лоу продолжает демонстрировать миру свой отличный вкус. А также - безупречную фигуру. Которая, хотя и далека от стандартных модельных параметров, позволила ей легко стать звездой номер один в фешн-тусовке.
В этот раз Айрис поделилась фото с прогулки.
Старшая дочь Джуда Лоу Айрис выбрала для выхода в свет облегающий комбинезон ярко-розового цвета ассиметричного кроя. Он отлично сочетался с крупными аксессуарами: колье из серебристых крупных бусин, а также сережек и браслета с трендовым плетением. Также девушка прихватила с собой яркий клатч с забавным рисунком.
Айрис Лоу в новом наряде (фото: instagram.com/lirisaw)
Она сделала яркий макияж, подчеркнув бордовым блеском пухлые губы, а также тщательно прокрасив ресницы. Образ получился сочным и летним.
Девушка выложила в сеть массу фото, на которых позирует одна, а также с подружками. В качестве подписи она выбрала эмодзи в виде розового мороженого.
В сториз Айрис также показала еще один образ. Девушка надела шорты-велосипедки с крупными горошинами, а также белый топ. В руки она взяла розовую сумку. Похоже, этот оттенок – один из любимых у нее.
Напомним, на днях еще одна инстадива - Эмили Ратаковски - показала, как приручить этот кукольный цвет.