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Юная дочь Джуда Лоу похвасталась роскошной фигурой в соблазнительном комбинезоне

Новина українською →
, Среда 21 июля 2021 20:34
Юная дочь Джуда Лоу похвасталась роскошной фигурой в соблазнительном комбинезоне Айрис Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: RBC.UA

Айрис Лоу продолжает демонстрировать миру свой отличный вкус. А также - безупречную фигуру. Которая, хотя и далека от стандартных модельных параметров, позволила ей легко стать звездой номер один в фешн-тусовке.

В этот раз Айрис поделилась фото с прогулки.

Старшая дочь Джуда Лоу Айрис выбрала для выхода в свет облегающий комбинезон ярко-розового цвета ассиметричного кроя. Он отлично сочетался с крупными аксессуарами: колье из серебристых крупных бусин, а также сережек и браслета с трендовым плетением. Также девушка прихватила с собой яркий клатч с забавным рисунком.

Юная дочь Джуда Лоу похвасталась роскошной фигурой в соблазнительном комбинезонеЮная дочь Джуда Лоу похвасталась роскошной фигурой в соблазнительном комбинезонеЮная дочь Джуда Лоу похвасталась роскошной фигурой в соблазнительном комбинезонеЮная дочь Джуда Лоу похвасталась роскошной фигурой в соблазнительном комбинезонеЮная дочь Джуда Лоу похвасталась роскошной фигурой в соблазнительном комбинезонеАйрис Лоу в новом наряде (фото: instagram.com/lirisaw)

Она сделала яркий макияж, подчеркнув бордовым блеском пухлые губы, а также тщательно прокрасив ресницы. Образ получился сочным и летним.

Девушка выложила в сеть массу фото, на которых позирует одна, а также с подружками. В качестве подписи она выбрала эмодзи в виде розового мороженого.

В сториз Айрис также показала еще один образ. Девушка надела шорты-велосипедки с крупными горошинами, а также белый топ. В руки она взяла розовую сумку. Похоже, этот оттенок – один из любимых у нее.

Напомним, на днях еще одна инстадива - Эмили Ратаковски - показала, как приручить этот кукольный цвет.

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