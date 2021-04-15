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Закрытая блуза и серый пиджак: Елена Зеленская демонстрирует сдержанный образ на каждый день

Новина українською → Четверг 15 апреля 2021 11:51
Закрытая блуза и серый пиджак: Елена Зеленская демонстрирует сдержанный образ на каждый день Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Lite

Елена Зеленская продемонстрировала очередной образ, выдержанный и довольно строгий. Но как обычно - стильный.

Фото первой леди появились в ее блоге сети Instagram.

Елена опубликовала их, рассказав о важной инициативе. Она пообщалась с первой леди Бразилии Мишель Болсонаро, обсудив массу важных вопросов.

"Во время разговора мы уделили особое внимание направлению, что является общим для нас в программной деятельности, а именно - безбарьерности. По инициативе госпожи Мишеле в Бразилии был запущен проект LibrasGov, который имеет целью обеспечение для граждан с нарушениями слуха доступа к информации жестовой речью о функционировании государства и его органов, а также об основах государственного управления.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы коммуникация Украинского государства также становилась безбарьерной. Так, вебсайты органов власти уже изменяются в соответствии с международным стандартом доступности WCAG. К этому стандарту будет адаптирована и вся экосистема бренда Действие. Это облегчит доступ к информации для пользователей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной системы, языка, ментальной сферы", - поделилась она информацией со своими фолловерами.

Закрытая блуза и серый пиджак: Елена Зеленская демонстрирует сдержанный образ на каждый деньЗакрытая блуза и серый пиджак: Елена Зеленская демонстрирует сдержанный образ на каждый деньЕлена Зеленская в новом образе (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

На встречу Елена отправилась в классической белой закрытой блузе с воротником и бантом-лентой на шее, а также сером пиджаке. Дополнили образ первой леди небольшие серьги-пусеты. Макияж супруга президента Украины предпочла в натуральных тонах, а укладку - объемную.

Выглядела она безупречно, напомнив о необходимости даже для видеовстреч подбирать стильный образы. Вдохновляемся!

Ранее Елена Зеленская блистала в модном луке в кремовом оттенке.

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