ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Женщина-кошка в Париже: Зои Кравиц показала сразу две трендовые вещи весны 2022

Новина українською →
Париж, Четверг 24 февраля 2022 08:33
Женщина-кошка в Париже: Зои Кравиц показала сразу две трендовые вещи весны 2022 Зои Кравиц отправилась в Париж (фото: instagram.com/zoeisabellakravitz)
Автор: Ольга Турчаникова

Исполнительница роли Женщины-кошки в новом "Бэтмене" отправилась в Париж, где прошла премьера фильма. И показала стильный образ, который напоминает еще один блокбастер – "Матрицу".

Фото актриса выложила в своем блоге, сопроводив их милыми эмодзи.

Зои стоит на фоне Эйфелевой башни, одетая во все черное. Лакированный плащ объемного кроя с поясом на талии от Saint Laurent, под которым просматривались топ и колготки в сетку, дополнили овальные солнцезащитные очки и лодочки на шпильках.

Женщина-кошка в Париже: Зои Кравиц показала сразу две трендовые вещи весны 2022Женщина-кошка в Париже: Зои Кравиц показала сразу две трендовые вещи весны 2022Женщина-кошка в Париже: Зои Кравиц показала сразу две трендовые вещи весны 2022

Зои Кравиц отправилась в Париж (фото: instagram.com/zoeisabellakravitz)

Интересно, что тренч из кожи бьет рекорды популярности после выхода на экраны "Матрицы". Напомним, четвертая часть фильма была выпущена в конце прошлого года, с перерывом почти в 20 лет. Теперь дизайнеры постоянно используют латекс, воспроизводя наряды главных героев. Так что тренч из кожи – один из весенних трендов. Как и очки овальной формы. Берем на заметку!

Также читайте интервью Зои Кравиц, где она рассказала о разводе, хейте и отношениях с Ченнингом Татумом.

Ранее мы писали про Зои Кравиц и других актрис в роли легендарной Женщины-кошки.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бизнес Модные тренды
STYLER
Правила поведения в зоне боевых действий: что можно и нельзя делать
Правила поведения в зоне боевых действий: что можно и нельзя делать