ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В шубе и шортах: полуобнаженная Ирина Шейк восхитила роскошной фигурой

Новина українською → США, Четверг 22 апреля 2021 22:27
В шубе и шортах: полуобнаженная Ирина Шейк восхитила роскошной фигурой Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Ирина Шейк, как муза и подруга Рикардо Тиши, продемонстрировала новинки из новой коллекции мастера. 35-летняя модель блистает в ультрамодной шубе и шортах.

Снимки Ирина запостила в своем блоге, написав слова благодарности креативному директору бренда Burberry.

Ирина Шейк и Рикардо Тиши - давние друзья, которые познакомились еще на заре карьеры супермодели. Именно дизайнер поспособствовал во многом узнаваемости Шейк и ее продвижению. Теперь же одна из самых популярных в мире моделей не устает признаваться в любви Тиши, принимая участие во всех его показах.

В шубе и шортах: полуобнаженная Ирина Шейк восхитила роскошной фигуройВ шубе и шортах: полуобнаженная Ирина Шейк восхитила роскошной фигуройИрина Шейк в новом образе (фото: instagram.com/irinashayk)

В этот раз модель демонстрирует новый лук от кутюр: черный топ, шорты до колен и необычное меховое пальто модельер дополнил бежевыми сабо. Из аксессуаров Ирина надела крупные серьги (украшения из золотистого металла все еще в тренде!), а также подвеску с крупным кулонов в виде треугольника. Получилось стильно и, как всегда, горячо! В подписи Ирина отметила, что образ - просто мечта, а Рикардо назвала "папочка".

На одном из фото, которое запостила Шейк, присутсвует и дочь модели, 4-летняя Лея. Правда, малышку видно только частично.

"Огонь", "Мама мия", "Королева", "Мечта", "Спасибо твоему папочке за такие чудесные снимки", "Леечка", "Ребенок за кулисами", "Как это мило", - не могут сдержать слов восторга фанаты.

Ранее модель покорила стильным нарядом на прогулке с дочкой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода мода модель Ирина Шейк
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Растаможка евроблях по новым правилам: эксперты назвали "подводные камни" закона
Растаможка евроблях по новым правилам: эксперты назвали "подводные камни" закона