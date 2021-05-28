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Женщина-вамп: полуобнаженная Барбара Палвин демонстрирует идеальную фигуру

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Италия, Пятница 28 мая 2021 19:28
Женщина-вамп: полуобнаженная Барбара Палвин демонстрирует идеальную фигуру Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Lite

Барбара Палвин стала героиней нового номера L'Officiel Italia. Для съемки модели подобрали роскошный образ в духе женщины-вамп. Он стал резким контрастом с натуральными луками, которые обожает красавица.

Первым снимком с данной фотосессии Барбара делилась несколько недель назад, заинтриговав поклонников. А теперь показала саму обложку.

27-летняя модель позирует в платье от Roberto Cavalli с откровенными вырезами, перчатках с металлическими деталями, а также высоких сапогах-чулках. Девушке сделали яркий макияж с выразительными smoky-eyes и чувственными губами, а волосы уложили в изысканную прическу.

Женщина-вамп: полуобнаженная Барбара Палвин демонстрирует идеальную фигуруЖенщина-вамп: полуобнаженная Барбара Палвин демонстрирует идеальную фигуруЖенщина-вамп: полуобнаженная Барбара Палвин демонстрирует идеальную фигуру

Барбара Палвин снялась в новой фотосесси (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Сама модель явно осталась в восторге от данного проекта, так как поспешила запостить обложку и поблагодарить всех причастных. Сейчас модель вместе со своим парнем Диланом Спроусом находится на отдыхе в Мексике. Девушка в перерывах между прогулками и развлечениями делает забавные фото для фанатов. К примеру, обложку L'Officiel Italia, на которой якобы предстал Дилан.

Ранее мы писали, что Барбара покорила фолловеров натуральной красотой.

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