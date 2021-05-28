Женщина-вамп: полуобнаженная Барбара Палвин демонстрирует идеальную фигуру

Барбара Палвин стала героиней нового номера L'Officiel Italia. Для съемки модели подобрали роскошный образ в духе женщины-вамп. Он стал резким контрастом с натуральными луками , которые обожает красавица.

Первым снимком с данной фотосессии Барбара делилась несколько недель назад, заинтриговав поклонников. А теперь показала саму обложку .

27-летняя модель позирует в платье от Roberto Cavalli с откровенными вырезами, перчатках с металлическими деталями, а также высоких сапогах-чулках. Девушке сделали яркий макияж с выразительными smoky-eyes и чувственными губами, а волосы уложили в изысканную прическу.

Барбара Палвин снялась в новой фотосесси (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Сама модель явно осталась в восторге от данного проекта, так как поспешила запостить обложку и поблагодарить всех причастных. Сейчас модель вместе со своим парнем Диланом Спроусом находится на отдыхе в Мексике. Девушка в перерывах между прогулками и развлечениями делает забавные фото для фанатов. К примеру, обложку L'Officiel Italia, на которой якобы предстал Дилан.