Жилет на голое тело и широкие брюки: Кендалл Дженнер восхитила новым стильным нарядом

Кендалл Дженнер не любит отказывать себе в стильных нарядах с дерзкой ноткой даже для деловых встреч.

Кендалл выбрала в этот раз широкие черные брюки с высокой посадкой, а также классический жилет бежевого оттенка, который предпочла надеть прямо на голое тело. Из аксессуров одна из младших сестер Кардашьян-Дженнер подобрала узкие солнцезащитные очки, а также мелкие серьги. Обувь девушка взяла на плоском ходу: комфортные босоножки отлично сочетались с довольно строгим нарядом. Яркий акцент аутфиту придала сумка с красочным принтом. Получилось стильно и соблазнительно!

Кендалл Дженнер в новом стильном образе (фото: скрин instagram.com/elleuk)

Также Кендалл продемонстрировала в который раз свой образ для тренировок, подчеркнувший ее спортивную фигуру. В спортзал модель направилась в коротких черных шортах, а также топе с полупрозрачными рукавами, украшенном зелеными вставками. Волосы Кендалл стянула в гладкий хвост, а из аксессуаров оставила только серьги.

Кендалл Дженнер обожает спорт (фото: instagram.com/kendalljenner)