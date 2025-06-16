ua en ru
Пн, 16 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

47-річна блогерка Монро відверто розповіла про особисте життя і стосунки

Понеділок 16 червня 2025 14:22
UA EN RU
47-річна блогерка Монро відверто розповіла про особисте життя і стосунки Монро із сином своєї подруги (фото: instagram.com/monritta)
Автор: Катерина Собкова

Українська телеведуча та блогерка Монро поділилася відвертими думками про свої стосунки, минулі труднощі та новий формат партнерства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю, опубліковане на каналі Аліни Доротюк в YouTube.

Перед тим як підійти до питання про особисте життя, Доротюк зазначила, що побачила на безіменному пальці правої руки в Монро каблучку з великим каменем.

"Ця каблучка, це подруга подарувала Графині (близька подруга Монро, з якою вони дружать 25 років - ред.), а Графиня подарувала мені. Спеціально одягла. Ні, я не заручена", - зазначила блогерка.

На запитання журналістки, чи є у Монро сьогодні тривалі зрілі стосунки, Монро чесно відповіла.

"Тривалий час у мене були стосунки з алкоголем, я їх завершила. А ось інтимно-партнерські стосунки - їх немає. Чи готова я до них? Напевно, так. Але травми минулого не дають мені їх побудувати. Я над цим зараз працюю, це дуже складно", - чесно зізналася знаменитість.

Також вона підкреслила, що має партнерські стосунки з Графинею.

"У мене є партнерські стосунки з Графинею. Вона рік тому народила сина, і можна сказати, що це якась така форма сім'ї. Це дружні партнерські відносини", - підкреслила вона.

"Це певна форма, я б навіть сказала, сім'ї. Стосунки з партнером-чоловіком-дружиною-коханцем, умовно такі партнерські стосунки, ви можете бути в офіційному шлюбі, ви можете бути в цивільному шлюбі. Вони відрізняються від дружніх партнерських стосунків тільки наявністю інтимного життя", - зазначила Монро.

"А так це все будується на довірі, на прийнятті, на такому здоровому партнерстві, коли ви все можете обговорити, коли кохаєте людину безоціночно і без очікувань", - підсумувала Монро.

Водночас багато користувачів продовжують запитувати, від кого дитина, яку народила Графиня і яку Монро часто показує у своєму блозі.

"Я вже відповідала на це запитання не раз. Я говорила, якби це була моя дитина, я б про це сказала. Просто люди не допускають такого моменту, що бувають такі стосунки, де за фактом чужа людина допомагає жінці, якій важко. Біологічно це не моя дитина", - підкреслила вона.

Хто така Монро

Монро, відома також як Невгамовна Монро або Монрітта, - українська телеведуча, акторка, співачка, блогерка, громадська діячка та популярна шоу-діва.

Саме вона першою ввела в український медіапростір термін "травесті-діва" і стала першою артисткою, яка відкрито заявила про себе як трансгендерна представниця шоу-бізнесу в Україні.

47-річна блогерка Монро відверто розповіла про особисте життя і стосунки

Блогерці 47 років (фото: instagram.com/monritta)

Вас також може зацікавити

Читайте LITE в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Життя
Немає квитків на поїзд? УЗ купить їх за вас - як увімкнути функцію в застосунку
Немає квитків на поїзд? УЗ купить їх за вас - як увімкнути функцію в застосунку