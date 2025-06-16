47-річна блогерка Монро відверто розповіла про особисте життя і стосунки

Українська телеведуча та блогерка Монро поділилася відвертими думками про свої стосунки, минулі труднощі та новий формат партнерства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю, опубліковане на каналі Аліни Доротюк в YouTube.

Перед тим як підійти до питання про особисте життя, Доротюк зазначила, що побачила на безіменному пальці правої руки в Монро каблучку з великим каменем.

"Ця каблучка, це подруга подарувала Графині (близька подруга Монро, з якою вони дружать 25 років - ред.), а Графиня подарувала мені. Спеціально одягла. Ні, я не заручена", - зазначила блогерка.

На запитання журналістки, чи є у Монро сьогодні тривалі зрілі стосунки, Монро чесно відповіла.

"Тривалий час у мене були стосунки з алкоголем, я їх завершила. А ось інтимно-партнерські стосунки - їх немає. Чи готова я до них? Напевно, так. Але травми минулого не дають мені їх побудувати. Я над цим зараз працюю, це дуже складно", - чесно зізналася знаменитість.

Також вона підкреслила, що має партнерські стосунки з Графинею.

"У мене є партнерські стосунки з Графинею. Вона рік тому народила сина, і можна сказати, що це якась така форма сім'ї. Це дружні партнерські відносини", - підкреслила вона.

"Це певна форма, я б навіть сказала, сім'ї. Стосунки з партнером-чоловіком-дружиною-коханцем, умовно такі партнерські стосунки, ви можете бути в офіційному шлюбі, ви можете бути в цивільному шлюбі. Вони відрізняються від дружніх партнерських стосунків тільки наявністю інтимного життя", - зазначила Монро.

"А так це все будується на довірі, на прийнятті, на такому здоровому партнерстві, коли ви все можете обговорити, коли кохаєте людину безоціночно і без очікувань", - підсумувала Монро.

Водночас багато користувачів продовжують запитувати, від кого дитина, яку народила Графиня і яку Монро часто показує у своєму блозі.

"Я вже відповідала на це запитання не раз. Я говорила, якби це була моя дитина, я б про це сказала. Просто люди не допускають такого моменту, що бувають такі стосунки, де за фактом чужа людина допомагає жінці, якій важко. Біологічно це не моя дитина", - підкреслила вона.

Хто така Монро

Монро, відома також як Невгамовна Монро або Монрітта, - українська телеведуча, акторка, співачка, блогерка, громадська діячка та популярна шоу-діва.

Саме вона першою ввела в український медіапростір термін "травесті-діва" і стала першою артисткою, яка відкрито заявила про себе як трансгендерна представниця шоу-бізнесу в Україні.

Блогерці 47 років (фото: instagram.com/monritta)