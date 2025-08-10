ua en ru
5 фантастичних серіалів про космос, які тримають в напрузі до останньої секунди

Неділя 10 серпня 2025 20:00
5 фантастичних серіалів про космос, які тримають в напрузі до останньої секунди
Автор: Поліна Іваненко

Мрії про далекі галактики та інші світи вже давно не лише справа науковців чи астронавтів. Кіноісторії здатні перенести нас туди, де реальність стирається, а фантазія стає безмежною.

РБК-Україна зібрало для вас 5 науково-фантастичних серіалів, які триматимуть у напрузі до самого кінця, та точно не розчарують.

"Виховані вовками"

Дві істоти-андроїда отримують місію, вони мають виростити дітей на новій планеті після того, як Земля стала непридатною для життя. Але ідея нового світу швидко стикається з реальністю: релігійні конфлікти, боротьба за ресурси і страх перед невідомим. Серіал вирізняється філософською глибиною та неймовірною візуальною атмосферою.

"Темна матерія"

Шестеро людей прокидаються на космічному кораблі без жодного спогаду про себе. Хто вони? Друзі, вороги, злочинці чи герої? Минуле поступово наздоганяє кожного, і відкрити правду виявляється небезпечніше, аніж просто нічого не знати. Це ідеальний варіант для тих, хто любить заплутані сюжети та неочікувані повороти.

"Проблема трьох тіл"

Науково-фантастичний роман "оживає" на екрані та переносить глядача у світ, де людство вперше контактує з інопланетною цивілізацією. Чи готові ми до такої зустрічі? Тут немає простих відповідей, лише напружене очікування та інтелектуальні головоломки, які миттєво затягують.

"Загублені у космосі"

Сім’я Робінсонів вирушає колонізувати новий світ, але після аварії на космічному кораблі опиняється на загадковій планеті. На кожному кроці небезпеки і випробування, а виживання залежить від довіри одне до одного. Це яскрава пригода з сімейною драмою та атмосферою відкриттів.

"Фундація"

Екранізація легендарного циклу Айзека Азімова переносить у майбутнє, де велика Галактична імперія наближається до занепаду. Науковець Гарі Селдон намагається зберегти знання і культуру людства, передбачивши падіння цивілізації.

