Аді Роговцевій - 88. Як виглядала у молодості легенда українського театру та кіно (фото)

16 липня культова українська актриса Ада Роговцева святкує своє 88-річчя. За плечима народної артистки - сотні знакових ролей, державні нагороди та безмежна любов глядачів. А ще - неймовірна краса й харизма, які в юності не залишали байдужими ні режисерів, ні глядачів.

У день народження актриси РБК-Україна згадує, як виглядала у молодості знаменитість.

Біографія Ади Роговцевої

Ада Миколаївна народилася 1937 року в місті Глухів (нині Сумська область). Її батько працював у НКВС, а мама була агрономом.

Ще в юності вона мріяла стати журналісткою, писала вірші, однак подруги переконали її спробувати себе у театральному мистецтві.

Так вона стала студенткою Київського інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого.

У 23 роки Роговцева вже була заслуженою артисткою УРСР. Вона понад 35 років пропрацювала в Театрі імені Лесі Українки, де зіграла десятки ролей.

Кадр з фільму "Лісова пісня"

Паралельно з роботою на сцені акторка знімалася і в кіно. Першою роллю стала участь у фільмі "Кривавий світанок", однак справжню славу принесла стрічка "Салют, Маріє!", яка зробила її зіркою всього СРСР.

Згодом були ролі у серіалах "Вічний поклик", "Було у батька три сини" та багатьох інших.

Також вона - лауреатка численних нагород. Отримала звання народної артистки УРСР та СРСР, є Героєм України, має премію імені Тараса Шевченка, а також відзнаки "Київська пектораль" та "Золота дзиґа" за внесок у вітчизняне кіномистецтво.

Ада Роговцева у молодості (фото: відкриті джерела)

Ада Роговцева зараз

Народна артистка сьогодні рідко з’являється на екрані, однак не полишає сцену, на якій продовжує грати вистави.

Нині вона мешкає у приватному будинку під Києвом, активно викладає у столичних вишах - зокрема в Київському інституті театрального мистецтва ім. Івана Карпенка-Карого та в Університеті культури.

Ада Роговцева (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

Через чітку громадянську позицію та відкриту підтримку України, у 2015 році Росія заборонила акторці в’їзд на свою територію.

Проти неї було навіть відкрито кримінальну справу. З того моменту Роговцева неодноразово висловлювалася про неможливість примирення, про глибокий біль, завданий її народові.

"Я переповнена ненавистю. Ви - нелюди. А якщо ви нелюди, я вас ненавиджу", - зізнавалася вона в інтерв’ю.

У 2019 році Роговцева закликала українців до інформаційної та культурної ізоляції від росіян, наголошуючи, що ті роками жили в перекрученому світі, де українців вважали вигаданим народом з вигаданою мовою.

Ада Роговцева (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

Особливий осуд у неї викликала позиція багатьох росіян щодо Криму.

Після повномасштабного вторгнення Росії акторка виступає на благодійних заходах, збирає кошти для ЗСУ, закликає допомагати фронту.

Вона неодноразово наголошувала, що росіянам доведеться пройти довгий шлях покаяння, щоб бодай колись відновити довіру.

Ада Роговцева (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

Також актриса публічно попросила вибачення в українського народу за те, що колись працювала в Росії та будувала там кар’єру.

"Я - українка. Була під впливом радянської влади, сучасної дурні… Але це більше не про мене", - сказала вона в одному з інтерв’ю.

Ада Роговцева (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)