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"Антитіла" переспівали "Смотри в меня" українською: нові сенси та вражаючий кліп (відео)

П'ятниця 20 червня 2025 15:06
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"Антитіла" переспівали "Смотри в меня" українською: нові сенси та вражаючий кліп (відео) Гурт "Антитіла" (фото: прес-служба)
Автор: Поліна Іваненко

Гурт "Антитіла" запрем'єрив рімейк свого хіта "Смотри в меня". Оновлена пісня отримала український текст та неймовірний кліп, в який було закладено особливі сенси.

Про це РБК-Україна розповіли у прес-службі "Антитіл".

Про що новий кліп на рімейк "Смотри в меня"

"Всередині гурту у нас не було консенсусу щодо того, чи потрібно робити
переклад пісні, чи ні. Я, скоріше, був не прихильником, але дуже багато шанувальників нашої творчості прийшли до нас і впустили музику гурту "Антитіла" у своє життя саме після пісні "Смотри в меня", - розповів фронтмен гурту Тарас Тополя.

"І дуже багато наших прихильників чекало на ремейк цієї композиції, бо вона їм полюбилася, бо вона давала ту драму та енергію, яка надихала. І з рештою Марічка Падалко, наша давня прихильниця і вже подруга, виступила тим натхненником, яка спонукала нас зробити цю україномовну версію", - зазначив він.

За словами співака, кліп хоч і знімався не "на нулі", але під час розгортання, рано вранці, лунали вибухи й небезпека була зовсім поруч. Тоді окупанти вчергове атакували столицю "Шахедами" та балістикою.

"Дивись у мій екран" це історія очікування, надії, підтримки побратимів, яка відбувається щодня у житті тисяч українців. Це відеоробота не про вигадку, а про правду - про ту, яка болить, тримає і надихає. Ми хотіли передати, що навіть на відстані, навіть крізь війну, кохання живе - через погляд, через екран, через
серце", - зазначив Тополя.

Кадри з нового кліпу "Дивись у мій екран"

Ось новий приспів треку:

"Дивись у мій екран,
У жар моїх очей,
Моя свобода більше,
За пил твоїх речей.

Дивись у мій екран,
Дивися до кінця,
Моя свобода більше,
За все твоє життя".

Дуже символічно, що режисером кліпу, як і минулого разу, виступив Віктор Придувалов. Він вніс у кадр свій унікальний режисерський стиль, і залишив знакові візуальні елементи з першої версії кліпу - чорні барабани, червоні полотна, гітари, шкіра, джинс.

Проте цього разу додався піксель і картина розгортається у зовсім інших реаліях. Сюжет кліпу переносить глядача з перегонів на авто вулицями мирного міста (як було у попередній версії) до теперішньої війни.

"Антитіла" вразили новим кліпом (фото: прес-служба)

"Головний герой - дронщик, український воїн, який керує безпілотником. Саме в його екран ми й дивимось - бачимо правду війни його очима. У ліричній частині з’являється образ коханої, яка чекає на нього вдома, в тилу. Цей зв’язок між фронтом і мирним життям - лейтмотив відео", - пояснила прес-служба.

Акторами у відеороботі виступили одні з найкращих в Україні бойові оператори дронів, які з театральних майданчиків пішли на війну: Петро Єржикевич, Дмитро Мельничук, які прибули з фронту на знімальний майданчик. Вони знімалися у своїй бойовій формі.

Оператором кліпу виступив Ярослав Пілунський, який з першого дня війни служить оператором дрона у підрозділі Героя України Євгена Межевікіна з позивним "Адам", та прямо з фронту, з дозволу командира вирвався в Київ на кілька знімальних днів.

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