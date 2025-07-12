"Було класно". Катерина Кузнєцова розійшлася з нареченим-росіянином
Зірка українських серіалів Катерина Кузнєцова оголосила про розставання з нареченим Максимом Апліним, з яким вона була у стосунках майже 8 років.
Як повідомляє РБК-Україна, відповідну заяву Кузнєцова зробила в дописі в Instagram.
Як Кузнєцова оголосила про розставання
Акторка опублікувала ніжну світлину, на якій позує у білосніжній сукні з відкритою спиною. У дописі до фото вона повідомила шанувальникам дві новини, одна з яких стосувалася змін в особистому житті.
"Ми з Максом більше не разом. Було класно", - розповіла вона.
Коментуючи розрив, вона додала, що вступає в новий етап свого життя.
"Зі словами великої вдячності й звісно з повагою йду в новий етап свого життя. В етап нових зустрічей із собою і світом. Не знаю, що готує мені Всесвіт, але вже відчуваю, що це буде цікаво", - поділилася вона.
Кузнєцова про розставання з росіянином (фото: instagram.com/katykino)
Також Катерина розповіла про запланований переїзд. Вона хоче оселитися у Барселоні.
"Звісно, не на постійну основу, просто мені важливо мати місце, куди я можу їздити й відновлюватися. А так на мене багато чого нового чекає в моєму рідному Києві", - зауважила вона.
Катерина Кузнєцова та Максим Аплін (фото: instagram.com/katykino)
Що відомо про стосунки Кузнєцової з росіянином
Акторка познайомилася з чоловіком у 2017 році, а вже за чотири роки вони заручилися. Проте одружилися офіційно не поспішали.
Від початку повномасштабного вторгнення обидва засудили російське вторгнення в Україну. Катерина розірвала зв'язки з Росією та стала активніше працювати в рідній країні.
Вона розповідала, що чоловік захоплюється українцями. Він хотів би отримати громадянство тут, але це непросто. Саме тому вже кілька років намагається здобути громадянство в Іспанії. Він працює на Шрі-Ланці, а жили вони на Тенерифе, тож через роботу часто перебували на відстані одне від одного.
Що відомо про стосунки Кузнєцової з росіянином (фото: instagram.com/katykino)
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