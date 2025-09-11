ua en ru
Чт, 11 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Діагноз викликає сльози": MELOVIN потрапив до лікарні (фото)

Четвер 11 вересня 2025 12:51
UA EN RU
"Діагноз викликає сльози": MELOVIN потрапив до лікарні (фото) MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Поліна Іваненко

Співак MELOVIN "загримів" до лікарні. Спочатку артист нічого не розповідав про свій стан, але нині вирішив поділитися емоціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram Меловіна.

Що сталося з артистом

Так, спочатку в соцмережах почали з'являтися "сторіз" від друзів MELOVIN.

"Мій Мел загримів у лікарню. Бажаю тобі швидкого одужання! Знаю, що ти вистоїш Лю!" - написала співачка SWOIIA.

Також про артиста висловилася Lama. Вона побажала йому одужання та зазначила, що він сильніше, аніж думає.

А ще підтримати MELOVIN вирішила блогерка Дар'я Ломакіна. Разом с сином Ренатом, який став зіркою мережі завдяки фразі про "Шикарне настроєніє", вона побажала співаку швидше повернутися до звичайного життя.

Зірки підтримали Меловіна (скріншоти)

А згодом на зв'язок вийшов сам артист. Спочатку він показав фото під крапельницею.

&quot;Діагноз викликає сльози&quot;: MELOVIN потрапив до лікарні (фото)Меловін у лікарні (скріншот)

А 11 вересня артист розповів, що зараз у нього є "дитяче бажання". І натякнув на серйозні проблеми.

"Багато кульок та єдинорога. І багато обійм... Я посипався ментально та фізично знатно, друзі. Діагноз мене не тішить і викликає сльози", - зізнався MELOVIN.

&quot;Діагноз викликає сльози&quot;: MELOVIN потрапив до лікарні (фото)Меловін розповів про госпіталізацію (скріншот)

Що саме сталося зі співаком - поки що невідомо. У 2023 році він казав, що лікарі діагностували у нього цукровий діабет MODY-типу.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
MELOVIN Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Атака дронів РФ на Польщу оголила слабкі місця ППО НАТО, - Мерц
Атака дронів РФ на Польщу оголила слабкі місця ППО НАТО, - Мерц
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії