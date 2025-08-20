ua en ru
"Дивували та насторожували". Цимбалюк заінтригував враженнями від учасниць "Холостяка"

Середа 20 серпня 2025 23:07
"Дивували та насторожували". Цимбалюк заінтригував враженнями від учасниць "Холостяка" Цимбалюк прокоментував зйомки в "Холостяку" (фото: instagram.com/holostyakstb)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Український актор Тарас Цимбалюк, який став головним героєм нового сезону романтичного шоу "Холостяк", поділився враженнями від зйомок та знайомства з учасницями.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів у дописі в Instagram.

Що сказав Цимбалюк про участь в проєкті "Холостяк"

У новому дописі актор показався на знімальному майданчику в стильному образі та з трояндою в руках, яку головний герой традиційно вручає дівчатам, які продовжать участь.

Тарас зізнався, що для нього це був абсолютно новий досвід, який подарував чимало емоцій і змусив по-іншому подивитися на себе.

"Є епізоди нашого життя, які впевнено можна вклеїти у пікантну категорію: "незабутні моменти". Ми ж тут, у цьому світі, в тому числі й заради емоцій і вражень. І от, власне, побувши два місяці на зйомках, точно можу підтвердити - забути це буде важко", - написав він.

&quot;Дивували та насторожували&quot;. Цимбалюк заінтригував враженнями від учасниць &quot;Холостяка&quot;Учасниці приємно вразили Холостяка (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Що Цимбалюк думає про учасниць "Холостяка"

Не оминув головний герой шоу і тему учасниць, які прийшли підкорювати його серце. За його словами, проєкт став майданчиком для зустрічі з яскравими й абсолютно різними дівчатами, які дивували своїми характерами та викликали цілий спектр емоцій.

"Грані дівчат дивували, насторожували, притягували, відштовхували, захоплювали тощо. Одним словом - викликали найрізноманітніші емоції", - поділився він.

Цимбалюк зізнався, що у перші знімальні дні мав чимало сумнівів та упереджень. Проте вже з часом почав почуватися вільніше перед десятками камер.

"Часто створювались обставини, котрі мене виводили на дуже цікаві розмови наодинці з собою… Щодня коло пошуку відповіді на те, чи інше ловило мене і змушувало аналізувати", - розповів він.

&quot;Дивували та насторожували&quot;. Цимбалюк заінтригував враженнями від учасниць &quot;Холостяка&quot;Цимбалюк та Решетнік на зйомках (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Як реагує на хейт за участь в проєкті

Він заявив, що ставиться до критиків із взаємністю.

"Вдумайтесь: ми платимо гроші психологам, щоб нам стало по*уй на думку людей, яким на нас по*уй безкоштовно. Повторюсь: раніше я ставився до людей добре, зараз - взаємно!" - заявив він.

Прем'єра "Холостяка" запланована на осінь. Про те, що Цимбалюк стане головним героєм проєкту стало відомо у квітні.

