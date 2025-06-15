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Дружина Усика різко захистила Данилка на тлі скандалу через російську мову (фото)

Неділя 15 червня 2025 20:44
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Дружина Усика різко захистила Данилка на тлі скандалу через російську мову (фото) Катерина та Олександр Усики (фото: instagram.com/usykaa)
Автор: Поліна Іваненко

Дружина боксера Олександра Усика прокоментувала скандал навколо Андрія Данилка, який виступив в образі Вєрки Сердючки і не відмовився від пісень російською мовою. Катерина обурена критикою артиста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram Усик.

Дружина боксера висловилася про Данилка

Так, обраниця Усика побачила новину про те, що мовний омбудсман звернувся до Нацполіції через виступ Вєрки Сердючки у Києві, під час якого пролунали пісні російською. І через це Катерина вирішила встати на захисти Данилка.

"Я не розумію, що важливіше вже - мова чи дії!!! Людина допомагає і підтримує свою Країну, і співає свої пісні!!! Головне - людиною залишатися, а не україномовним зрадником!" - написала вона.

Дружина Усика різко захистила Данилка на тлі скандалу через російську мову (фото)Дружина Усика захистила Данилка на тлі мовного скандалу (скріншот)

Також Катерина опублікувала фото з Данилком під час одного з його виступів. Вона підписала її теплими словами про артиста.

"Сильна, крута людина" - зазначила дружина Усика.

Дружина Усика різко захистила Данилка на тлі скандалу через російську мову (фото)Кохана Усика висловилася про скандал навколо Данилка (скріншот)

Як Данилко потрапив у новий скандал

Нагадаємо, днями артист виступив зі своїми хітами. Виконання російськомовних пісень в Києві, в умовах повномасштабної війни РФ проти України, обурило багатьох користувачів. Не стали мовчати й публічні персони.

Зокрема, виступ Сердючки публічно засудили ведучі Тала Калатай та Анна Тульєва, музичний критик Роман Бутурлакін, блогери Ваня Рассел та Олена Мандзюк. А журналіст "Суспільного" Віктор Дяченко подав скаргу.

Після цього з'явилася реакція поліції на скандал з Данилком. Правоохоронці підтвердили, що встановлюють обставини події, яка сталася на концерті, триває перевірка.

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