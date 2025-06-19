Фестиваль без сну: що готує оновлений Sziget 2025 з лайнапами 24/7

Sziget Festival 2025 готує революцію: на Острові Свободи з’являться нові тематичні "райони", нічне життя не зупинятиметься ні на мить, а музика та перформанси звучатимуть 24/7. Один із найбільших фестивалів Європи кардинально змінює формат, щоб стати ще більш інклюзивним, вражаючим і сучасним. І це буде зовсім не просто фестиваль - а ціле місто мрії на кілька днів серпня.

РБК-Україна розповідає більше про те, як саме зміниться легендарний фестиваль, і що готує українцям та меломанам з усього світу оновлений Sziget 2025 з цілодобовими лайнапами.

Що відомо про оновлений Sziget 2025

Вже тридцять років один із найбільших опен-ейрів Європи збирає сотні тисяч людей з усього світу на острові Обудай у Будапешті.

Цього року Sziget пройде з 6 по 10 серпня, але 2025-й стане для фестивалю особливим і розпочне в його історії новий етап.

Організатори розповідають, що зміни в культурних уподобаннях і зростаючі очікування аудиторії стали для них викликом, на який вони вирішили відповісти не просто оновленням лайнапу, а цілою трансформацією фестивального формату.

Головна ідея - зробити у 2025 році фестиваль цілодобовим, розширивши його межі й запропонувавши гостям більше, ніж просто концерти.

"Сила Sziget - у його ідентичності. Ми були унікальними ще до того, як усвідомили тренди. Тепер ми підсилюємо цю унікальність, розуміючи, у якому світі живемо", - розповідає гендиректор фестивалю Томаш Кадар.



Які активності чекають гостей Sziget 2025

Цього року на острові з’являться оновлені простори, або ж "райони". Усі вони будуть тематичними, щоб підкреслити різноманіття Sziget і запропонувати гостям різні культурні сценарії для того, щоб протягом тижня фестиваль ані на хвилину не зупинявся.

Зміни стануть помітними вже на вході. Після реконструкції знаменитого мосту K-Bridge, який традиційно зустрічає відвідувачів, з’являться яскраві гігантські птахи, які ніби пролітатимуть між опорами, вітаючи всіх гостей Острова Свободи.

Фестивальне місто отримає два ключові "райони", які задаватимуть настрій дня й ночі.

Delta District - новий центр нічного життя

Тут розташуються оновлені клубні сцени, де вперше в історії Sziget обіцяють найпотужніший лайнап електронної музики. На унікальній арені Yettel Colosseum, стилізованій під давньоримські амфітеатри, виступатимуть імениті артисти альтернативної електроніки: I Hate Models, Hot Since 82, The Blessed Madonna, Carlita та інші.

Колишня Arena зазнала повного візуального й технічного оновлення - тепер це BOLT Night Stage з такими хедлайнерами, як Armin Van Buuren, Steve Angello, Amelie Lens.

Також уперше з’явиться камерний закритий майданчик The Club by Don Julio, де в інтимній атмосфері виступатимуть представники андеграундної електронної сцени.



Szoho - народжений під впливом креативних кварталів Лондона та Нью-Йорка

Цей "район" стане мультикультурним простором, де музика, стріткультура і творчість переплетуться в одному потоці.

Головна сцена The Buzz представить угорську та міжнародну музику - від інді й альт-попу до world music і року.

На сцені dropYard домінуватимуть хіп-хоп і реп, а вночі тут лунатимуть сети з drum & bass, дабстепу та реггетону.

У цьому районі працюватимуть нові простори для брейкдансу та хіп-хопу - The Cypher, де проходитимуть батли й фристайл-сесії.

Ще одна інновація - The Joker, що вдень стане кафе настільних ігор, а вночі трансформується на сцену стендапу й поезії під веденням британського коміка Дейва Томпсона. Тут також відбуватимуться програми слем-поезії за участі артистів з усього світу.



Що ще цікавого буде на Sziget 2025

Окремої уваги вартий Paradox - новий простір, де цирк, танці та експериментальні перформанси обʼєднають з магією вуличного ярмарку Traveling Funfair та іншими імерсивними шоу.

У самому серці Sziget традиційно розгорнеться Гігантський вуличний театр. Цього року тут можна буде побачити шоу іспанського колективу Sylphes Aerial Ballet - поєднання повітряної акробатики й класичного балету.

Повернуться й класичні вуличні театри з живою музикою, піротехнікою та велетенськими ляльками, які створюють справжнє гіпнотичне дійство.

Хедлайнери Sziget 2025

Що ж до музичних хедлайнерів - цього року на головній сцені Sziget виступлять:

A$AP Rocky

Post Malone

Шон Мендес

Charli XCX

Неллі Фуртадо

Майкл Ківанука

FKA Twigs

Little Simz

The Last Dinner Party

Blossoms

Papa Roach та багато інших артистів.



Як доїхати на Sziget з України

Дістатися до Sziget з України влітку 2025 року можна прямим потягом №9/10 "Transcarpathia" Київ - Будапешт.

Він відправляється з Києва о 10:16 і прибуває до Будапешта о 06:00 (зупинки у Львові, Славську, Мукачеві і Чопі).

Вартість квитків у купейному вагоні становить близько 3700 грн. Їх можна придбати онлайн на сайті "Укрзалізниці" та в їхньому мобільному застосунку

Житло на фестивалі можна знайти на будь-який бюджет: для фанів повного занурення на острові щорічно працюють кілька фестивальних кемпінгів (незалежні намети, тематичні кемпінги з можливістю орендувати вже обладнані намети або навіть глемпінг) - усі вони доступні для бронювання на офіційному сайті фестивалю за посиланням.

Якщо ж хочеться трохи більше комфорту - варто шукати житло безпосередньо в Будапешті: найзручніші райони - Обуда, Ліпотварош і район навколо площі Блаха Луїзи, звідки можна досить швидко дістатися до острова.