На фронті загинув актор та військовий Андрій Синишин: що відомо

Четвер 11 вересня 2025 20:49
На фронті загинув актор та військовий Андрій Синишин: що відомо
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Український актор та військовослужбовець Андрій Синишин віддав життя, захищаючи Україну від російського вторгнення на Сумському напрямку.

Як повідомляє РБК-Україна, трагічну звістку повідомили 11 вересня.

Актор Андрій Синишин загинув на фронті: що відомо

Повідомляється, що військовий вважався зниклим безвісти майже 5 місяців, а тепер підтвердили його смерть.

Він загинув 16 квітня поблизу села Юнаківка на Сумщині. Служив у лавах Збройних сил України та до останнього боровся з окупантом.

"Він віддав своє життя, боронячи свободу як воїн, і залишив світлу пам’ять як актор", - написали в театрі імені Леся Курбаса.

"З великим болем і сумом дізнались сьогодні новину про нашого Синичку", - прокоментували в театрі "І люди, і ляльки".

На фронті загинув актор та військовий Андрій Синишин: що відомоАндрій Синишин загинув на війні (фото: facebook.com/LudyLyalky)​

У театрі "І люди, і ляльки" також зазначили, що актор з перших днів російського повномасштабного вторгнення боронив Україну у складі 103-ї бригади.

"Під позивним "Стус" він став на захист країни, воюючи у складі 103-ї бригади, а пізніше змінив свій позивний на "Абсурд". Виводив побратимів із найважчих оточень", - йдеться в повідомленні. ​​​​​​

Коли відбудеться прощання з Синишиним

Церемонія прощання з Андрієм відбудеться 13 вересня у Львові:

  • 11:00 - чин похорону в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11);
  • 11:40 - загальноміська церемонія прощання на площі Ринок;
  • 11:45 - виїзд до родинного дому в с. Розворяни;
  • 12:45 - прощання в родинному помешканні (вул. Зелена, 38);
  • 13:00 - прощання в церкві святого Іллі (с. Розворяни);
  • 14:00 - поховання на місцевому кладовищі.

Що відомо про Андрія Синишина

Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, де навчався на кафедрі театрознавства й акторської майстерності.

Працював у театрі Леся Курбаса, де брав участь у виставах "Апокрифи" Лесі Українки та "Небезпечні зв’язки" за Крістофером Гемптоном.

Також артист грав у театрі естрадних мініатюр "І люди, і ляльки", де з’явився у постановках "Різдвяна зірка", "Скинія златая", "Снігова королева" та інших.

Його згадують як талановитого актора, щирого друга й людину, яка дарувала світло навколо себе.

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Facebook-акаунти львівського театру імені Леся Курбаса та театру "І люди, і ляльки".

