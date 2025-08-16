ua en ru
Субота 16 серпня 2025 11:31
Харлан, Решетнік, Єфросиніна та інші зірки про зустріч Трампа з Путіним: "Безхребетні та немічні" Що зірки кажуть про зустріч Трампа з Путіним (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Українські зірки активно коментують головну новину цього дня - перемовини президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Багатьох обурило, що останнього зустрічали з червоною доріжкою.

РБК-Україна зібрало для вас реакції Ольги Харлан, Наталки Денисенко, Григорія Решетника та інших зірок, які висловилися про Трампа та Путіна.

Григорій Решетнік

"Світ слабкий, убогий та нікчемний - вчора ми в цьому переконались остаточно. Світові лідери - безхребетні та немічні, залишився останній промінь надії, подарований людству - це українці", - написав ведучий.

Харлан, Решетнік, Єфросиніна та інші зірки про зустріч Трампа з Путіним: &quot;Безхребетні та немічні&quot;Решетнік відреагував на перемовини Трампа з Путіним (скріншот)

Юла

Піарниця та дружина Анатолія Анатоліча опубліковала ШІ-відео, на якому показано "найкращий фінал перемовин".

Руслан Сенічкін

Ведучий "репостнув" красномовну картинку, яка зобразила "результати" перемовин. Червона краватка Трампа стала "доповненням" до радянського герба.

Харлан, Решетнік, Єфросиніна та інші зірки про зустріч Трампа з Путіним: &quot;Безхребетні та немічні&quot;Реакція Сенічкіна на зустріч Трампа з Путіним (скріншот)

Ольга Харлан

Фехтувальниця емоційно висловилася про зустріч Трампа з Путіним. Вона була обурена тим, що диктатора зустрічали з червоною доріжкою.

"Ось ми дивуємося тому, що допускають всіляких пропутінських спортсменів до міжнародних змагань... Тут червону доріжку стелять воєнному злочинцю! Світ зʼїхав з глузду... Остаточно", - написала вона.

Харлан, Решетнік, Єфросиніна та інші зірки про зустріч Трампа з Путіним: &quot;Безхребетні та немічні&quot;Реакція Харлан на зустріч Путіна з Трампом (скріншот)

Наталка Денисенко

Акторка "запостила" ілюстрацію, на якій червона доріжка виявилася краваткою Трампа.

"Чесно? Я відчувала, що саме так і пройде ця зустріч, тому у мене - без очікувань. Бо в цьому світі ще не всі зрозуміли суть і зробили висновки. Тому маємо те, що маємо", - написала вона.

Харлан, Решетнік, Єфросиніна та інші зірки про зустріч Трампа з Путіним: &quot;Безхребетні та немічні&quot;Денисенко висловилася про Путіна та Трампа (скріншот)

KOLA

"Чому я не Герміона? Хтось може мені пояснити? Мені б дуже хотілося, вона класна! Вона має сумочку, в якій є все. Вона може опинятися в різних місцях світу. Зараз я б хотіла бути на Алясці, в мантії-невидимці та зробити гарну справу", - писала співачка ввечері.

"Який цей світ несправедливий... Він передбачає картину, де вбивці тиснуть руку", - додала вона.

Харлан, Решетнік, Єфросиніна та інші зірки про зустріч Трампа з Путіним: &quot;Безхребетні та немічні&quot;KOLA сказала, що хотіла б зробити на Алясці (скріншот)

Анастасія Оруджова

Зірка гумористичних шоу "репостнула" відео, на якому показано, як Путін та Трамп позували перед журналістами перед переговорами.

"Кому ще хочеться проблюватися після їхньої зустрічі? Підніміть ручки", - написала вона.

Харлан, Решетнік, Єфросиніна та інші зірки про зустріч Трампа з Путіним: &quot;Безхребетні та немічні&quot;Оруджова висловилася про Трампа та Путіна (скріншот)

Аліна Доротюк

Журналістка згадала, що терориста Осаму бен Ладена не кликали на перемовини з червоними доріжками. Його просто ліквідували. А зараз, на четвертий рік повномасштабної війни, "світові лідери не взмозі визначитися, що робити з одним лисим".

"Ну бо і "я не я, і хата не моя". А іншими словами - як вже набридла ця імпотентність західного світу", - резюмувала Доротюк.

Харлан, Решетнік, Єфросиніна та інші зірки про зустріч Трампа з Путіним: &quot;Безхребетні та немічні&quot;Доротюк рознесла перемовини (скріншот)

Маша Єфросиніна

Ведуча записала жартівливе відео, в якому зізналася, що зараз їй хотілося б пожити у лісі, аби нікого не бачити.

"Зараз я усвідомлюю одне - вся система безпеки світу з її інституціями, законами, правопорядком та моральними нормативами помножена на нуль. Ми - свідки абсолютного збочення над колись природним інстинктом - протистоянням злу! Тепер зло, помножене на марнославний довб**бізм - і є світовим лідером", - написала вона.

Монро

Блогерка показала, яким жестом можна описати її реакцію на появу Путіна на перемовинах. Також вона попросила "передавати онукам", аби вони не мали ніяких справ з росіянами.

"І попри будь-які домовленості, не розраховували на їх дотримання", - додала вона.

Харлан, Решетнік, Єфросиніна та інші зірки про зустріч Трампа з Путіним: &quot;Безхребетні та немічні&quot;Монро висловилася про Путіна (скріншот)

