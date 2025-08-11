ua en ru
Інна Бєлєнь витратила 2 мільйони на сюрприз батькові: як виглядає розкішна Tesla (фото)

Понеділок 11 серпня 2025 18:36
Інна Бєлєнь витратила 2 мільйони на сюрприз батькові: як виглядає розкішна Tesla (фото) Інна Бєлєнь з татом (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Іванна Пашкевич

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь вразила шанувальників щедрим подарунком для свого батька. Зірка придбала розкішний електромобіль Tesla.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram блогерки.

Інна Бєлєнь подарувала татові авто

Днями батько української блогерки Інни відзначав день народження.

На свято зібралася велика родина, аби розділити важливу подію, і саме в цей момент Інна підготувала для тата неймовірний сюрприз - коробку з ключами від новенької Tesla.

Судячи з фото, це біла Tesla Model Y - сучасний електричний кросовер, ціна якого в Україні стартує від приблизно 50 000 євро, що становить близько 2 000 000 гривень, а у повній комплектації може бути ще дорожчою.

Інна та її батько не стримували емоцій і розчулилися до сліз.

"Деякі мрії збуваються, коли ти даруєш їх тим, кого любиш", - написала блогерка, ділячись кадрами з моменту вручення подарунка.

Інна Бєлєнь з татом (фото: instagram.com/innka_belen)

Реакція фанів

Під дописом зірки із подарунком для батька зібралися десятки теплих і зворушливих коментарів.

Користувачі називали блогерку "татковою дівчинкою" та відзначали, наскільки сильно вона схожа на батька.

  • Ти так схожа на тата
  • Дівчинко, ти крута
  • Колись пообіцяла подарувати тату машину, але він не дочекався, вічність забрала… але в цьому році подарували машину татові чоловіка
  • Вау! До сліз! Довгих років життя, міцного здоров'я, хороших людей та вірних друзів поряд
  • Дуже класно, коли діти можуть робити такі подарунки батькам. Значить добре виховали і навчили добиватися поставлених цілей

