Інна Бєлєнь витратила 2 мільйони на сюрприз батькові: як виглядає розкішна Tesla (фото)

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь вразила шанувальників щедрим подарунком для свого батька. Зірка придбала розкішний електромобіль Tesla.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram блогерки.

Інна Бєлєнь подарувала татові авто

Днями батько української блогерки Інни відзначав день народження.

На свято зібралася велика родина, аби розділити важливу подію, і саме в цей момент Інна підготувала для тата неймовірний сюрприз - коробку з ключами від новенької Tesla.

Судячи з фото, це біла Tesla Model Y - сучасний електричний кросовер, ціна якого в Україні стартує від приблизно 50 000 євро, що становить близько 2 000 000 гривень, а у повній комплектації може бути ще дорожчою.

Інна та її батько не стримували емоцій і розчулилися до сліз.

"Деякі мрії збуваються, коли ти даруєш їх тим, кого любиш", - написала блогерка, ділячись кадрами з моменту вручення подарунка.

Інна Бєлєнь з татом (фото: instagram.com/innka_belen)

Реакція фанів

Під дописом зірки із подарунком для батька зібралися десятки теплих і зворушливих коментарів.

Користувачі називали блогерку "татковою дівчинкою" та відзначали, наскільки сильно вона схожа на батька.