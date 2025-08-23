Як зірки вітають з Днем Прапора: Решетнік, Саліванчук, Усик та інші (фото)

До Дня Державного Прапора України, який відзначають 23 серпня, відомі артисти, телеведучі та спортсмени поділилися фото з синьо-жовтим стягом та написали теплі слова про любов до країни.

РБК-Україна ділиться найяскравішими вітаннями з Днем Прапора України 2025 з посиланням на Instagram зірок.

Катерина Усик

Дружина боксера опублікувала листівку зі словами привітання, нагадавши про боротьбу за нашу національну ідентичність.

Катерина Усик привітала з Днем прапора (скриншот)

Маша Єфросиніна

Телеведуча розмістила світлину з військовою та нагадала, що прапор символізує наше коріння, теперішнє і майбутнє.

Маша Єфросиніна привітала з Днем прапора (скриншот)

Аліна Шаманська

Ведуча зворушила мережу добіркою світлин із синьо-жовтим стягом.

Аліна Шаманська привітала з Днем прапора (скриншот)

Андрій Ісаєнко

Український актор опублікував ніжне фото з донькою і підкреслив, що прапор є символом сили народу.

Ісаєнко привітав з Днем прапора (скриншот)

Христина Решетнік

Дружина ведучого "Холостяка" та блогерка потішила яскравим кадром у вишиванці в синьо-жовтих відтінках.

"Гордість нашої нації. Кольори, що надають сили", - зазначила вона.

Решетнік привітала з Днем прапора (скриншот)

Катерина Осадча

Телеведуча потішила стильними кадрами з прапором в руках та зворушила його значенням.

"Я часто згадую історію, як після деокупації Херсона жінка викопала захований на городі прапор, закручений в банку, який берегла, адже знала, що він скоро буде над її будинком", - згадала вона.

"В усьому світі нас впізнають за нашими рідними кольорами. Наш прапор - символ незламності та стійкості. Від Австралії до Мексики, від Арктики до Антарктики - в жовтому і синьому впізнають нас і знають, що це найсміливіша нація у світі, яка обовʼязково поверне свій прапор на всі відібрані землі", - додала ведуча.

Осадча привітала з Днем прапора (фото: instagram.com/kosadcha)

Дар'я Білодід

Чемпіонка з дзюдо поділилася архівним фото з прапором та залишила зворушливі слова у дописі.

"Наш прапор - це символ свободи, сили й нескореності українського народу. З Днем державного прапора України", - написала вона.

Як Дар'я Білодід привітала з Днем прапора (скриншот)

Наталка Денисенко

Акторка потішила виконанням вірша Дмитра Павличка та нагадала про важливість цінувати державні символи.

"У День прапора ми згадуємо, що право підіймати цей стяг над містами та селами виборене дуже великою ціною! Хоч я впевнена, наш прапор - це про молитву і хліб, як сказано у вірші", - написала вона.

"Цінуйте наші національні символи! Нехай вони завжди будуть частиною нашої культури, нашого серця! І найбільша вдячність тим, хто захищає на полі бою право України мати синьо-жовті прапори над вільною землею!!!" - додала акторка.

Анна Саліванчук

Акторка теж не пройшла повз важливої дати. Вона закликала цінувати державні символи та нагадала, якою ціною захисники виборюють право українців на життя.

"Сьогодні наші захисники відстоюють нашу землю, щоб кожен з нас міг спокійно насолоджуватися життям та планувати майбутнє в рідній країні. Кожен має пам’ятати історію нашої України та проносити її через покоління. Війна в нашій Україні довела ще раз, що ми сильний народ, сильна нація - сильної країни", - зазначила вона.